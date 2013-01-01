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即时要闻
【金融】4月中国CPI同比上涨2.8%  
[2010年05月11日]
【金融】4月中国新增人民币贷款7740亿元  
[2010年05月11日]
【金融】11日人民币对美元小幅回落  
[2010年05月11日]
【金融】11日沪深股市双双高开  
[2010年05月11日]
【金融】10日国内现货金银价格涨势分化  
[2010年05月10日]
【金融】10日上海期金价格小幅回调  
[2010年05月10日]
【金融】10日沪深股市温和反弹  
[2010年05月10日]
【政经】中国四月份呈现小额贸易顺差　  
[2010年05月10日]
【金融】兴业银行10亿股配股方案获核准  
[2010年05月10日]
【金融】4月中国股权投资市场规模回落  
[2010年05月10日]
【政经】山东轻旱面积增至50万亩  
[2010年05月10日]
【政经】朱志刚受贿案一审宣判  
[2010年05月10日]
【海外】日央行再向市场注资2万亿日元  
[2010年05月10日]
【政经】2010年前四月中国贸易顺差下降78.6%  
[2010年05月10日]
【金融】10日沪深早盘收跌  
[2010年05月10日]
【政经】四月中国进出口总值增长39.4%  
[2010年05月10日]
【金融】IMF批准向希腊提供400亿美元贷款  
[2010年05月10日]
【海外】欧盟财长达成7500亿欧元救助机制  
[2010年05月10日]
【金融】10日人民币对美元小幅回升  
[2010年05月10日]
【金融】10日沪深股市小幅高开  
[2010年05月10日]
【金融】7日国内现货金银大幅报涨  
[2010年05月07日]
【金融】上海期金放量大涨创5个月新高  
[2010年05月07日]
【金融】7日港股失守2万点  
[2010年05月07日]
【金融】7日沪深股市继续下行  
[2010年05月07日]
【政经】粤北粤东局地遭遇暴雨洪涝  
[2010年05月07日]
【海外】美暂停颁发海底钻探许可  
[2010年05月07日]
【海外】日央行向市场紧急注资2万亿日元  
[2010年05月07日]
【海外】希腊议会通过新紧缩政策  
[2010年05月07日]
【产业】长安与标致雪铁龙成立合资企业  
[2010年05月07日]
【海外】欧元区主导利率维持在1%不变  
[2010年05月07日]
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