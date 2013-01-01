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即时要闻
【金融】纽约股市连续8日上涨  
[2010年03月19日]
【金融】美元走强致国际油价小幅回落  
[2010年03月19日]
【金融】18日纽约汇市美元回升  
[2010年03月19日]
【金融】19日人民币对美元小幅回落  
[2010年03月19日]
【金融】18日国内现货金银缩量盘整  
[2010年03月18日]
【金融】18日上海期金重回震荡  
[2010年03月18日]
【政经】台湾外海发生5级地震  
[2010年03月18日]
【政经】连日风雪新疆伊犁河谷5.6万人受灾  
[2010年03月18日]
【产业】腾讯2009年净利润逾50亿  
[2010年03月18日]
【产业】内地城市轨道线路达933公里  
[2010年03月18日]
【金融】18日沪深股市冲高回落  
[2010年03月18日]
【海外】乌克兰外债占国内生产总值九成  
[2010年03月18日]
【海外】穆迪上调评级福特股价创新高  
[2010年03月18日]
【政经】长江源降水增幅创49年来最大值  
[2010年03月18日]
【金融】17日伦敦股指收于21个月高点  
[2010年03月18日]
【金融】17日伦敦金属期货普涨  
[2010年03月18日]
【金融】17日纽约黄金期货小幅上涨  
[2010年03月18日]
【金融】17日美元微幅下跌  
[2010年03月18日]
【金融】18日人民币对美元与前一日持平  
[2010年03月18日]
【金融】17日上海期金延续反弹  
[2010年03月17日]
【金融】17日国内现货金银继续报涨  
[2010年03月17日]
【政经】强冷空气将登场  
[2010年03月17日]
【金融】上证综指重返3000点  
[2010年03月17日]
【产业】2010年新疆铁路投资193.4亿元  
[2010年03月17日]
【海外】白宫官员称美国经济将稳健复苏  
[2010年03月17日]
【金融】东京股市日经股指上涨1.17%  
[2010年03月17日]
【政经】广西旱情持续扩大  
[2010年03月17日]
【海外】日本继续放松货币政策应对通缩  
[2010年03月17日]
【海外】2009年俄罗斯黄金开采量增11.2%  
[2010年03月17日]
【产业】宝钢中标澳洲天然气管线项目  
[2010年03月17日]
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