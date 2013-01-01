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即时要闻
【产业】元月中国国内车市持续旺销   
[2010年02月08日]
【海外】俄罗斯1月份国际储备降低  
[2010年02月08日]
【产业】我国中西部首条高铁正式投运   
[2010年02月08日]
【产业】博赛矿业收购加纳铝土矿获批   
[2010年02月08日]
【政经】经合组织数据显示经济转暖明显  
[2010年02月08日]
【产业】中国将进口更多液化天然气  
[2010年02月08日]
【海外】也门部落武装与安全部队交火   
[2010年02月08日]
【金融】8日人民币对美元延续下行走势   
[2010年02月08日]
【金融】8日沪深股市双双低开  
[2010年02月08日]
【政经】国家批准甘肃宁正矿区规划  
[2010年02月08日]
【海外】国际财经快报  
[2010年02月08日]
【政经】昆明森林火灾明火基本扑灭  
[2010年02月08日]
【海外】美康涅狄格州一发电厂爆炸  
[2010年02月08日]
【政经】第46届慕尼黑安全政策会议闭幕  
[2010年02月08日]
【政经】四川灾后重建项目开工超九成   
[2010年02月08日]
【海外】伊朗9日开始生产20%浓缩铀  
[2010年02月08日]
【政经】2009年中国财收近七万亿元  
[2010年02月05日]
【海外】俄铝偿还21亿美元债务   
[2010年02月05日]
【政经】新一轮农村电网改造升级启动   
[2010年02月05日]
【产业】江西加大铁矿资源整合力度  
[2010年02月05日]
【金融】4日现货金银大幅收跌  
[2010年02月05日]
【金融】市场整体下跌上海期金遭重挫  
[2010年02月05日]
【政经】新疆紧急部署南北疆防洪抗旱  
[2010年02月05日]
【政经】内蒙古全面启动森林抚育试点  
[2010年02月05日]
【金融】5日沪深股市低位盘整  
[2010年02月05日]
【政经】外汇局将按季公布国际收支  
[2010年02月05日]
【政经】辽东湾海冰范围增至92海里   
[2010年02月05日]
【海外】俄货运飞船成功对接国际空间站   
[2010年02月05日]
【金融】中再产险盈利投资境外资质获批  
[2010年02月05日]
【金融】5日日经股指下跌2.89%   
[2010年02月05日]
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