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即时要闻
【产业】国内钢价新年首周全面上涨  
[2010年01月13日]
【金融】中国贷款增量两成来自房地产   
[2010年01月13日]
【政经】兰州石化事故最后一处明火熄灭  
[2010年01月13日]
【产业】山西供应历史最高煤炭产量  
[2010年01月13日]
【海外】美联储2009年盈利创历史最高  
[2010年01月13日]
【金融】13日地产股全线下挫   
[2010年01月13日]
【金融】13日沪深两市早盘大跌  
[2010年01月13日]
【海外】俄将解决“单一企业城镇”问题  
[2010年01月13日]
【政经】辽东湾黄海北部海冰倍增   
[2010年01月13日]
【金融】12日芝加哥农产品期货大跌  
[2010年01月13日]
【金融】12日伦敦金属期货价格普跌  
[2010年01月13日]
【金融】12日伦敦股市小幅收跌   
[2010年01月13日]
【金融】12日国际油价继续回落   
[2010年01月13日]
【海外】海地12日发生里氏7.0级地震  
[2010年01月13日]
【金融】12日纽约黄金期货大幅下跌   
[2010年01月13日]
【金融】12日纽约股市全线回落  
[2010年01月13日]
【金融】12日美元对主要货币涨跌不一  
[2010年01月13日]
【金融】人民币对美元继续小幅上行  
[2010年01月13日]
【金融】12日国内现货金银涨跌不一  
[2010年01月13日]
【金融】12日上海期金重回震荡  
[2010年01月13日]
【金融】12日香港恒生指数跌0.38%  
[2010年01月13日]
【金融】13日沪深股市大幅低开  
[2010年01月13日]
【金融】12日沪深股市探底回升  
[2010年01月12日]
【海外】惠誉维持对美国长期国债评级   
[2010年01月12日]
【金融】12日日经股指攀至15个月新高   
[2010年01月12日]
【产业】百度12日遭黑客攻击   
[2010年01月12日]
【海外】巴西咖啡出口占全球超三成  
[2010年01月12日]
【产业】江西将拍卖全国最大瓷石矿采矿权   
[2010年01月12日]
【海外】日2009年11月经常项目顺差大增   
[2010年01月12日]
【海外】俄拟购买阿塞拜疆出口天然气  
[2010年01月12日]
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