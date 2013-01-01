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即时要闻
【产业】广西探明近1亿吨硫铁矿矿床  
[2010年01月12日]
【海外】欧盟官员呼吁成员国整顿赤字  
[2010年01月12日]
【产业】铁矿石现货价高涨  
[2010年01月12日]
【海外】国际财经简讯   
[2010年01月12日]
【金融】上海产权年交易保持全国第一  
[2010年01月12日]
【金融】12日沪深两市早盘微涨报收  
[2010年01月12日]
【政经】公务员国考分数线向基层倾斜  
[2010年01月12日]
【产业】欧佩克油价逼近每桶80美元   
[2010年01月12日]
【产业】江西发现储量2亿吨煤矿  
[2010年01月12日]
【政经】我国电力供需依然偏紧   
[2010年01月12日]
【金融】11日芝加哥农产品期货涨跌不一  
[2010年01月12日]
【金融】11日伦敦金属价格涨跌互现  
[2010年01月12日]
【金融】11日伦敦股市微幅收高  
[2010年01月12日]
【金融】11日国际油价冲高回落  
[2010年01月12日]
【金融】11日纽约黄金期货涨至月高点  
[2010年01月12日]
【金融】11日纽约股市涨跌互见   
[2010年01月12日]
【金融】11日纽约汇市美元下跌  
[2010年01月12日]
【金融】12日人民币对美元继续小升  
[2010年01月12日]
【金融】11日国内现货金银价大涨  
[2010年01月11日]
【金融】11日上海期金反弹涨逾2%  
[2010年01月11日]
【金融】11日香港恒生指数微升  
[2010年01月11日]
【金融】11日沪深股指冲高回落  
[2010年01月11日]
【政经】“万物春”案主犯被执行死刑  
[2010年01月11日]
【海外】韩公布新行政首都规划修正案  
[2010年01月11日]
【海外】寒冷冰雪天气继续席卷欧洲  
[2010年01月11日]
【海外】美国经济有望稳定增长  
[2010年01月11日]
【金融】11日两市早盘收报  
[2010年01月11日]
【政经】2009年中国土地出让金1.5万亿元   
[2010年01月11日]
【海外】通用宣布启动萨博清算程序   
[2010年01月11日]
【金融】8只创业板新股冻资7179亿元   
[2010年01月11日]
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