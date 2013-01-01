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即时要闻
【金融】11日人民币对美元小幅走高  
[2010年01月11日]
【政经】中国2009年12月出口增速转"正"  
[2010年01月11日]
【政经】发改委部署各地保障市场供应  
[2010年01月11日]
【政经】关于促进房地产市场平稳健康发展的通知  
[2010年01月11日]
【金融】11日沪深股市大幅高开  
[2010年01月11日]
【金融】基金新年首周净值整体下跌  
[2010年01月09日]
【金融】新年首周沪深流通市值减少2.1%  
[2010年01月09日]
【金融】8日纽约油价小幅走高  
[2010年01月09日]
【金融】8日纽约汇市美元下跌  
[2010年01月09日]
【金融】8日纽约股市小幅收高  
[2010年01月09日]
【海外】国际财经快报  
[2010年01月09日]
【政经】江西新余煤矿火灾12矿工遇难  
[2010年01月09日]
【金融】８日伦敦金属期价普跌  
[2010年01月09日]
【金融】8日伦敦股市微幅收高  
[2010年01月09日]
【金融】8日上海期金大幅收跌  
[2010年01月09日]
【金融】8日国内现货金银全线下挫  
[2010年01月09日]
【金融】8日沪深股指探底回升  
[2010年01月08日]
【产业】三峡2009年发电近八百亿千瓦时   
[2010年01月08日]
【金融】8日香港恒生指数微升  
[2010年01月08日]
【金融】8日日经股指上涨1.09%  
[2010年01月08日]
【产业】中国成为汽车产销第一大国  
[2010年01月08日]
【政经】保监会完善基础法制建设  
[2010年01月08日]
【海外】巴基斯坦卡拉奇爆炸6人死亡  
[2010年01月08日]
【金融】纽交所称全球IPO中国最活跃  
[2010年01月08日]
【政经】内蒙古大雪寒潮35万余人受灾  
[2010年01月08日]
【海外】林毅夫称限制中国出口无益  
[2010年01月08日]
【政经】普阳钢铁瞒报事故初查公布  
[2010年01月08日]
【海外】美国要日本重视美日安全同盟  
[2010年01月08日]
【海外】欧盟有条件批准卡夫收购吉百利  
[2010年01月08日]
【政经】兰州石化罐区爆炸5人遇难  
[2010年01月08日]
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