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即时要闻
【金融】4日沪深两市早盘收跌  
[2010年01月04日]
【政经】北京2009年土地收入近千亿元  
[2010年01月04日]
【政经】上海收紧公积金个贷政策  
[2010年01月04日]
【政经】国务院任免国家工作人员  
[2010年01月04日]
【产业】日本技术或成新能源汽车安全标准  
[2010年01月04日]
【政经】2009年上海地方财政收入2540亿元   
[2010年01月04日]
【金融】4日人民币对美元小幅走高  
[2010年01月04日]
【金融】4日沪深股市双双高开  
[2010年01月04日]
【金融】2009年上证成交额增长85.1%   
[2010年01月04日]
【金融】2009年中国期货继续高增长  
[2010年01月04日]
【政经】我国汽车以旧换新补贴提高  
[2009年12月31日]
【产业】2009年全国粮食产量10616亿斤  
[2009年12月31日]
【金融】国内期货大宗商品大涨收官  
[2009年12月31日]
【金融】31日国内现货金银涨跌不一  
[2009年12月31日]
【金融】31日上海期金大涨收红  
[2009年12月31日]
【金融】港股09年最后一日大涨  
[2009年12月31日]
【金融】2009年沪深股市红盘"收官"  
[2009年12月31日]
【产业】苏宁收购镭射进入香港市场  
[2009年12月31日]
【海外】巴西股市2009年上涨超八成  
[2009年12月31日]
【政经】六家企业获成品油批发资格  
[2009年12月31日]
【海外】美11州采取加州《低碳燃料标准》  
[2009年12月31日]
【政经】2008年度中央预算审计整改情况公布   
[2009年12月31日]
【政经】央企近30亿元损失无法追回  
[2009年12月31日]
【金融】30日芝加哥玉米大豆期货小跌  
[2009年12月31日]
【金融】30日伦敦金属期货涨跌互现  
[2009年12月31日]
【金融】31日两市早盘沪涨深收  
[2009年12月31日]
【政经】美对华最大制裁案终裁  
[2009年12月31日]
【金融】30日美元对多数货币上涨  
[2009年12月31日]
【金融】31日人民币对美元小幅走高  
[2009年12月31日]
【政经】周小川要求央行做好2010年金融调控  
[2009年12月31日]
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