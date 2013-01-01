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即时要闻
【金融】8日纽约黄金期货连续下跌  
[2009年12月09日]
【金融】8日伦敦股市大幅收跌  
[2009年12月09日]
【金融】8日纽约汇市美元上涨  
[2009年12月09日]
【金融】8日国际油价连续5天走低   
[2009年12月09日]
【产业】比亚迪西安第二工厂开建  
[2009年12月08日]
【产业】“黑莓”支持TD-SCDMA融入4G  
[2009年12月08日]
【金融】8日国内现货金银企稳回升  
[2009年12月08日]
【金融】8日上海期金价格震荡收涨  
[2009年12月08日]
【金融】8日港股跌1.2%  
[2009年12月08日]
【金融】8日沪指失守3300点　  
[2009年12月08日]
【金融】8日日经股指下跌0.27%  
[2009年12月08日]
【海外】德国11月粗钢产量上升8%  
[2009年12月08日]
【政经】国际劳工组织称就业危机尚未结束  
[2009年12月08日]
【金融】8日沪深早盘微跌报收  
[2009年12月08日]
【金融】7日国际油价继续下跌  
[2009年12月08日]
【金融】芝加哥农产品期货7日涨跌不一  
[2009年12月08日]
【金融】7日纽约黄金期货小幅下跌   
[2009年12月08日]
【金融】7日伦敦金属期货价格普跌   
[2009年12月08日]
【金融】7日伦敦股市微幅收跌  
[2009年12月08日]
【海外】7日国际财经快报  
[2009年12月08日]
【金融】7日人民币对美元小幅回升  
[2009年12月08日]
【金融】7日亚太地区主要股市涨跌不一  
[2009年12月08日]
【金融】7日上海期金创最大单日跌幅   
[2009年12月08日]
【金融】7日国内现货金银大幅下跌  
[2009年12月08日]
【金融】8日两市开盘沪跌深涨  
[2009年12月08日]
【金融】7日日经股指上涨1.45%  
[2009年12月07日]
【政经】巢湖西半湖重度污染  
[2009年12月07日]
【政经】美林称2010年新兴市场仍是经济支柱  
[2009年12月07日]
【金融】7日两市早盘沪跌深涨报收  
[2009年12月07日]
【产业】江铜联手四川矿投开发稀土资源  
[2009年12月07日]
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