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即时要闻
【海外】经合组织预测拉美经济下滑   
[2009年12月01日]
【金融】1日早盘两市微跌报收  
[2009年12月01日]
【海外】迪拜政府不为债务担保  
[2009年12月01日]
【金融】中国银行卡消费持续速增   
[2009年12月01日]
【金融】1日人民币兑美元小幅上行  
[2009年12月01日]
【金融】1日沪深股市小幅低开  
[2009年12月01日]
【海外】30日国际财经快报  
[2009年12月01日]
【金融】30日恒生指数升3.25%  
[2009年12月01日]
【金融】30日伦敦金属期货普涨  
[2009年12月01日]
【金融】30日纽约汇市美元小跌   
[2009年12月01日]
【金融】纽约市场油价30日反弹  
[2009年12月01日]
【金融】30日纽约黄金期货小涨   
[2009年12月01日]
【金融】30日伦敦股指下跌   
[2009年12月01日]
【金融】30日美股小幅上扬   
[2009年12月01日]
【金融】30日上海期金延续跌势  
[2009年12月01日]
【金融】30日国内现货金银震荡   
[2009年12月01日]
【海外】印度经济三季度增长7.9%  
[2009年11月30日]
【产业】武广高铁可望年内建成  
[2009年11月30日]
【产业】厦门港跻身亿吨大港行列  
[2009年11月30日]
【金融】30日沪深股市强劲反弹  
[2009年11月30日]
【政经】孟加拉沉船已致63人死亡   
[2009年11月30日]
【金融】30日日经指数上涨2.91%  
[2009年11月30日]
【产业】现代撤出日本在华增产  
[2009年11月30日]
【政经】中国欧盟签署5个合作文件  
[2009年11月30日]
【金融】IMF欢迎阿联酋央行注入流动性  
[2009年11月30日]
【金融】30日沪深早盘双双上涨  
[2009年11月30日]
【金融】30日日经股指早盘上涨  
[2009年11月30日]
【产业】11月中旬以来猪肉微涨   
[2009年11月30日]
【金融】30日人民币对美元回落  
[2009年11月30日]
【金融】30日沪深股市双双高开  
[2009年11月30日]
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