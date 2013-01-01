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即时要闻
【金融】巨额资金入港需慎防泡沫  
[2009年11月20日]
【政经】一级土地出让首进产权市场  
[2009年11月20日]
【金融】19日亚太股市涨跌不一  
[2009年11月19日]
【金融】10月香港综合利率保持稳定  
[2009年11月19日]
【金融】19日现货金银延续涨势  
[2009年11月19日]
【金融】沪期金主力合约首破250元  
[2009年11月19日]
【政经】银行卡犯罪呈倍增趋势  
[2009年11月19日]
【政经】安徽签署产业转移项目　  
[2009年11月19日]
【产业】广东进口铁砂增三成存风险  
[2009年11月19日]
【金融】19日认购权证成交不振  
[2009年11月19日]
【产业】ＧＰＵ助中国IT业自主创新  
[2009年11月19日]
【金融】19日沪深股市双双上行  
[2009年11月19日]
【金融】沪深两市Ｂ股继续上行  
[2009年11月19日]
【金融】１９日创业板股票普涨  
[2009年11月19日]
【金融】中投投资港新能源公司  
[2009年11月19日]
【金融】公开市场资金连续六周净回笼  
[2009年11月19日]
【产业】前10月国企累计营收今年首增  
[2009年11月19日]
【海外】美财长敦促加大小企业放贷  
[2009年11月19日]
【金融】日经股指早盘下跌0.96％  
[2009年11月19日]
【海外】阿根廷粮食出口额将大降  
[2009年11月19日]
【金融】19日沪深两市早盘收报  
[2009年11月19日]
【产业】铂金价格半年内或创新高  
[2009年11月19日]
【海外】法航—荷航半年亏损近6亿  
[2009年11月19日]
【金融】中信启动小企业金融服务  
[2009年11月19日]
【政经】世行称多哈谈判推动全球复苏  
[2009年11月19日]
【海外】巴西航空公司试用甘蔗燃油  
[2009年11月19日]
【政经】前１０月云南东盟贸易额高企  
[2009年11月19日]
【政经】广东私营企业户数突破80万  
[2009年11月19日]
【产业】满洲里铁矿砂进口连续增长  
[2009年11月19日]
【金融】中小板指数创年内新高  
[2009年11月19日]
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