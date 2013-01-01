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即时要闻
【产业】武钢拿下“首个铁矿石中国价格” 破除三大矿企垄断魔咒  
[2009年11月17日]
【产业】石家庄将不再集中新建经适房  
[2009年11月17日]
【产业】国内钢价连续第４周上涨  
[2009年11月17日]
【金融】纽约汇市美元下跌   
[2009年11月17日]
【海外】首届世界华人经济论坛在马来西亚召开  
[2009年11月17日]
【政经】两岸签署保险业监管合作备忘录  
[2009年11月17日]
【海外】伯南克：美联储将保持美元强劲  
[2009年11月17日]
【海外】国际油价１６日强劲反弹  
[2009年11月17日]
【金融】纽约黄金期货价格再创新高  
[2009年11月17日]
【金融】上海期金强势再创新高  
[2009年11月16日]
【产业】车市回暖带动广东进口车创新高  
[2009年11月16日]
【政经】中国贸促团将访问欧洲四国  
[2009年11月16日]
【产业】山西煤矿兼并重组率已达85％  
[2009年11月16日]
【产业】南京：１１月上旬二手房成交量创新高  
[2009年11月16日]
【金融】上证综指站上3200点  
[2009年11月16日]
【产业】传统农业大省成境内外资本热点   
[2009年11月16日]
【海外】日家电巨头收缩平板电视规模  
[2009年11月16日]
【海外】德国经济复苏之路不平坦  
[2009年11月16日]
【海外】日本经济第三季度继续增长  
[2009年11月16日]
【海外】空客预计航空业明年复苏  
[2009年11月16日]
【政经】中国汽车“走出去”有了战略保障  
[2009年11月16日]
【产业】陕西累计发放创业贷款22.72亿元  
[2009年11月16日]
【海外】花旗集团出售旗下日本电话中心  
[2009年11月16日]
【产业】陕西：３个铁路项目获批  
[2009年11月16日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅回升  
[2009年11月16日]
【金融】美股前瞻：零售数据将为股市定基调  
[2009年11月16日]
【金融】年末“掘金”可关注绩优消费主题基金  
[2009年11月16日]
【海外】智利调高今明两年铜价预期  
[2009年11月16日]
【金融】１６日沪深股市双双高开  
[2009年11月16日]
【产业】沈阳上市公司总量居我国东北地区首位  
[2009年11月16日]
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