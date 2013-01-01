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即时要闻
【海外】日本政府债务余额创历史新高  
[2009年11月11日]
【产业】*ST夏新股东13日表决 被迫让渡2.1亿股份  
[2009年11月11日]
【政经】河北大部分高速公路因暴雪封闭  
[2009年11月11日]
【海外】韩国外贸依存度去年创新高  
[2009年11月11日]
【海外】美联储称未来几年美失业率或居高不下  
[2009年11月11日]
【金融】证监会：境外创业板公司转主板更简便  
[2009年11月11日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续小幅上行  
[2009年11月11日]
【金融】汇丰银行三季度利润超预期  
[2009年11月11日]
【金融】基金新增开户数小幅回调  
[2009年11月11日]
【金融】芝加哥农产品期货价格涨跌不一  
[2009年11月11日]
【金融】LME金属期货价格普跌  
[2009年11月11日]
【金融】纽约股市涨跌互见  
[2009年11月11日]
【海外】德常驻联合国代表团收到装不明白色粉末信封  
[2009年11月11日]
【政经】《加强劳动人事争议调解工作意见》出台  
[2009年11月11日]
【海外】白宫说奥巴马正考虑四种阿富汗战略选择  
[2009年11月11日]
【金融】10日伦敦股市微幅下挫  
[2009年11月11日]
【金融】国际油价10日回落  
[2009年11月11日]
【金融】10日纽约汇市美元小幅回升  
[2009年11月11日]
【金融】巴克莱银行三季度净利同比降54%  
[2009年11月10日]
【海外】日本10月倒闭企业数同比继续减少  
[2009年11月10日]
【海外】巴一市场遭袭致数十人伤亡  
[2009年11月10日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年11月10日]
【金融】10日恒指升0.27%  
[2009年11月10日]
【产业】中国规模最大轨道交通展览在京举行  
[2009年11月10日]
【金融】现货白银价格涨跌不一  
[2009年11月10日]
【产业】工商总局曝光严重违法广告  
[2009年11月10日]
【政经】秦刚：中方对印方允许达赖到中印边界东段争议区活动表示强烈不满  
[2009年11月10日]
【海外】朝鲜证实朝韩在西部海域发生交火  
[2009年11月10日]
【金融】10日沪深B股温和反弹  
[2009年11月10日]
【金融】10日认购权证先升后跌  
[2009年11月10日]
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