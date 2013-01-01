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即时要闻
【产业】美初步裁定对中国输美油井管征收反倾销税  
[2009年11月06日]
【金融】华尔街最大对冲基金内幕交易案再涉14人  
[2009年11月06日]
【金融】法国率先出台法令限制金融业奖金  
[2009年11月06日]
【海外】李光耀称全球未来竞争将集中在经济领域  
[2009年11月06日]
【金融】房利美因季度巨亏再次寻求政府救助  
[2009年11月06日]
【海外】加拿大“甲流”疫情日趋严峻  
[2009年11月06日]
【海外】美国得州陆军基地枪击事件至少12人亡  
[2009年11月06日]
【海外】巴西总统呼吁各国参加气候变化大会  
[2009年11月06日]
【政经】美商务部初步裁定对中国进口的油井管征收反倾销关税  
[2009年11月06日]
【海外】二十国集团财长和央行行长会议将讨论“退出策略”  
[2009年11月06日]
【金融】日经股指早盘上涨1.14%  
[2009年11月06日]
【海外】巴黎银行三季度业绩大幅增长  
[2009年11月06日]
【海外】美国会通过延长购房优惠措施及失业救助法案  
[2009年11月06日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走升  
[2009年11月06日]
【海外】6日国际财经快报  
[2009年11月06日]
【产业】日航取消四条中国航线  
[2009年11月06日]
【海外】美参议院环境委员会通过气候法案  
[2009年11月06日]
【产业】国际油价5日回落  
[2009年11月06日]
【金融】LME金属期货价格普跌  
[2009年11月06日]
【金融】5日纽约黄金期货略有上涨  
[2009年11月06日]
【金融】5日纽约汇市美元微幅上涨  
[2009年11月06日]
【金融】5日纽约股市大幅攀升  
[2009年11月06日]
【金融】5日伦敦股市小幅收高  
[2009年11月06日]
【海外】美三季度劳动生产率创六年来最大增幅  
[2009年11月06日]
【海外】英格兰银行将扩大直接货币供应计划  
[2009年11月06日]
【海外】欧洲央行维持低利率不变  
[2009年11月06日]
【政经】宁夏确诊首例“甲流”死亡病例  
[2009年11月05日]
【政经】霍震霆：香港正考虑申办2019年亚运会  
[2009年11月05日]
【政经】美国总统奥巴马将访华  
[2009年11月05日]
【金融】国内最大非法黄金期货交易案开庭  
[2009年11月05日]
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