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即时要闻
伦敦警察局负责反恐行动的助理局长辞职  
[2011年07月19日]
美国指控三家瑞士公司进行股票内幕交易   
[2011年07月19日]
美国第二大连锁书店寻求破产清算   
[2011年07月19日]
以岭药业19日起申购   
[2011年07月19日]
证监会22日审核五公司IPO申请  
[2011年07月19日]
宝莱特19日创业板挂牌上市  
[2011年07月19日]
纽约汇市美元对主要货币上涨  
[2011年07月19日]
市场避险情绪导致纽约股市下跌  
[2011年07月19日]
国际油价18日下跌  
[2011年07月19日]
多重利好助推纽约金价冲上1600美元大关  
[2011年07月19日]
印度与世界银行签署10亿美元扶贫协议  
[2011年07月19日]
联合国秘书长强调政治解决利比亚危机  
[2011年07月19日]
英国反对欧盟常设军事总部  
[2011年07月19日]
台湾花莲外海发生5.1级地震  
[2011年07月19日]
美国7月份住宅建筑商信心指数回升  
[2011年07月19日]
5月份外国主要债权人持有美国国债额增加  
[2011年07月19日]
广州出租车起步价或将调至10元  
[2011年07月19日]
北约炸毁的黎波里机场雷达系统  
[2011年07月19日]
利比亚反对派承诺将遵守卡扎菲政权签署的协议  
[2011年07月19日]
工行贸易融资占全部小企业贷款近四分之一  
[2011年07月18日]
港股18日跌0.32%收报21804点  
[2011年07月18日]
港股跌0.32%收报21804点  
[2011年07月18日]
商务部下发紧急通知严厉打击私屠滥宰  
[2011年07月18日]
投资84亿元的长安标致雪铁龙整车项目获批  
[2011年07月18日]
中国第十批赴利比里亚维和警队自湘出征  
[2011年07月18日]
国务院安委办通报武汉“7·12”重大火灾事故  
[2011年07月18日]
收评：两市传统封基七成上涨  
[2011年07月18日]
国内现货金银全线大涨  
[2011年07月18日]
上海期金全线上涨  
[2011年07月18日]
大宗商品延续盘整  
[2011年07月18日]
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