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即时要闻
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年11月04日]
【金融】上海期金大幅上扬 创上市以来新高  
[2009年11月04日]
【金融】港股反弹1.76%　收报21614点  
[2009年11月04日]
【产业】通用决定保留欧宝  
[2009年11月04日]
【政经】原国务委员王芳逝世  
[2009年11月04日]
【海外】五名英军士兵在阿富汗遭袭身亡  
[2009年11月04日]
【产业】上海地产富豪周小弟获刑14年被罚3亿  
[2009年11月04日]
【金融】4日认购权证过半微升　成交增近一成  
[2009年11月04日]
【金融】4日创业板股票大部分反弹飘红  
[2009年11月04日]
【金融】沪深股市保持红盘　创业板止跌回稳  
[2009年11月04日]
【金融】沪深B指连续第四个交易日红盘报收  
[2009年11月04日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.42%  
[2009年11月04日]
【金融】台北股市上涨144点  
[2009年11月04日]
【海外】巴罗佐认为哥本哈根大会不可能达成全面气候协定  
[2009年11月04日]
【海外】李明博说朝核问题影响韩朝经济合作  
[2009年11月04日]
【海外】世卫强调接种疫苗是预防“甲流”最好方式  
[2009年11月04日]
【产业】委内瑞拉反对欧佩克增加石油产量  
[2009年11月04日]
【海外】国际劳工组织称全球实际工资增幅将继续放缓  
[2009年11月04日]
【产业】美国商务部初步裁定对中国金属丝网托盘实施惩罚性关税  
[2009年11月04日]
【产业】欧洲明年或推出奶制品期货市场  
[2009年11月04日]
【海外】美欧首脑会议支持实现核不扩散及裁军  
[2009年11月04日]
【海外】法国将每年列出“避税天堂”名单  
[2009年11月04日]
【海外】阿根廷对中国钢管展开反倾销调查  
[2009年11月04日]
【产业】洋山港三季度外贸进出口额环比增长超两成  
[2009年11月04日]
【金融】日经股指早盘微跌  
[2009年11月04日]
【海外】汇丰银行将在英再裁1700人  
[2009年11月04日]
【产业】宝马三季度利润同比降逾七成  
[2009年11月04日]
【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
[2009年11月04日]
【金融】创业板17家公司4日集体停牌一小时  
[2009年11月04日]
【金融】深证300等六只指数4日起发布  
[2009年11月04日]
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