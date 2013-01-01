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即时要闻
【政经】大理宾川5级地震致28人受伤 28.56万人受灾   
[2009年11月02日]
【金融】深交所发布公司债券上市规则等新规定  
[2009年11月02日]
【金融】上证所对公司债券实施分类管理  
[2009年11月02日]
【产业】华晨宝马召回部分宝马520Li/530Li轿车  
[2009年11月02日]
【金融】欧佩克周油价再度回落  
[2009年11月02日]
【政经】卫生部：接种人群不会暴发大规模“甲流”  
[2009年11月02日]
【海外】卡尔扎伊当选阿富汗总统　  
[2009年11月02日]
【政经】云南前三季度发生可定位地震4051次  
[2009年11月02日]
【政经】中方就美向帕劳移交关塔那摩嫌犯严正交涉  
[2009年11月02日]
【金融】亚太地区主要股市普跌  
[2009年11月02日]
【海外】巴基斯坦政府巨额悬赏缉拿塔利班头目  
[2009年11月02日]
【政经】山西阳泉特大交通事故死亡人数升至14人  
[2009年11月02日]
【金融】上海期金小幅收红  
[2009年11月02日]
【金融】沪深B指涨幅双双超过2%  
[2009年11月02日]
【金融】沪深股市强势上行　创业板集体走弱  
[2009年11月02日]
【产业】李毅中：预计四季度工业增加值可达15%至16%  
[2009年11月02日]
【产业】截至9月末中国互联网用户已达3.6亿  
[2009年11月02日]
【金融】香港恒指跌0.61%  
[2009年11月02日]
【金融】首批创业板个股现大面积跌停  
[2009年11月02日]
【金融】认购权证一半微升 成交持续萎缩  
[2009年11月02日]
【产业】宝钢三季度利润总额同比增1.8亿  
[2009年11月02日]
【金融】业绩环比依然增长 上市公司三季报收官　  
[2009年11月02日]
【金融】东京股市日经股指下跌2.31%  
[2009年11月02日]
【政经】中国将进一步深化西部改革  
[2009年11月02日]
【金融】台北股市小跌4点  
[2009年11月02日]
【海外】朝鲜要求进行朝美对话  
[2009年11月02日]
【海外】盖特纳称首要任务是恢复经济增长和创造就业  
[2009年11月02日]
【海外】本财年日本法人税收入或下降一半  
[2009年11月02日]
【海外】俄罗斯发射两颗欧洲科研卫星  
[2009年11月02日]
【海外】美联储本周很可能仍维持利率不变  
[2009年11月02日]
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