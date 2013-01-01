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即时要闻
【海外】巴西上半年吸引投资逾750亿美元  
[2009年11月02日]
【金融】日经早盘大跌2.71%  
[2009年11月02日]
【金融】沪深两市早盘略涨  
[2009年11月02日]
【海外】朝鲜称朝美必须首先进行对话  
[2009年11月02日]
【金融】“一对多”产品再现“扎堆”发行  
[2009年11月02日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2009年11月02日]
【产业】9月石化业产值创今年新高  
[2009年11月02日]
【政经】周济任中国工程院党组副书记  
[2009年11月02日]
【海外】希拉里说将支持阿富汗选出总统  
[2009年11月02日]
【海外】联合国官员抵伊调查巴格达恐怖袭击事件  
[2009年11月02日]
【海外】美国CIT集团申请破产保护  
[2009年11月02日]
【海外】海湾地区非石油经济今年预增2%  
[2009年11月01日]
【政经】汇丰预测今年中国GDP增8.1%  
[2009年11月01日]
【政经】陈德铭表示保护中国企业不受贸易保护主义冲击  
[2009年11月01日]
【金融】《交易异常情况处理实施细则》将发布  
[2009年11月01日]
【海外】阿富汗总统候选人阿卜杜拉宣布退出选举  
[2009年11月01日]
【产业】渤海湾新发现一中型以上规模油田  
[2009年11月01日]
【政经】三峡水库水位上涨至171米  
[2009年11月01日]
【海外】美国硅谷一周动态  
[2009年11月01日]
【海外】国际经济一周大事预报  
[2009年11月01日]
【海外】国际经济一周大事回顾  
[2009年11月01日]
【海外】10月国际大事回顾  
[2009年11月01日]
【海外】全球“甲流”疫情及防控动态  
[2009年11月01日]
【产业】香港楼市成交减少  
[2009年11月01日]
【金融】三只公司债3日起上证所上市  
[2009年11月01日]
【产业】上海汽车前三季净利增长近八成  
[2009年11月01日]
【产业】长安汽车前三季净利增长1倍多  
[2009年11月01日]
【海外】阿根廷将加快调整外汇储备结构  
[2009年11月01日]
【金融】美国破产银行数量继续攀升  
[2009年11月01日]
【海外】希拉里敦促以巴尽快恢复和谈  
[2009年11月01日]
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