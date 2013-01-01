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即时要闻
【产业】国内现货金银止跌收涨  
[2009年10月30日]
【产业】互联网将启用非拉丁文网址  
[2009年10月30日]
【金融】30日亚太主要股市多数上涨  
[2009年10月30日]
【金融】30日中小板指数放量上涨1%  
[2009年10月30日]
【金融】三公司创业板首发申请11月2日上会  
[2009年10月30日]
【金融】30日认购权证成交不振  
[2009年10月30日]
【金融】30日沪深B股涨幅双双超过1%  
[2009年10月30日]
【金融】工行前三季度税后利润超1000亿元  
[2009年10月30日]
【政经】三峡工程试验性蓄水停滞  
[2009年10月30日]
【海外】日本能源消费减少6.8%  
[2009年10月30日]
【政经】京港两地签下近32亿美元大单  
[2009年10月30日]
【产业】中国设立20家创投基金  
[2009年10月30日]
【产业】中海油油气产量同比增18.4%  
[2009年10月30日]
【海外】美国众议院通过决议纪念孔子诞辰  
[2009年10月30日]
【海外】日央行宣布维持现行利率  
[2009年10月30日]
【金融】30日日经股指上涨1.45%  
[2009年10月30日]
【政经】三类交通事故受害人明年可享“基金救助”   
[2009年10月30日]
【金融】台北股市下跌15点  
[2009年10月30日]
【金融】证监会副主席刘新华对创业板提四点要求  
[2009年10月30日]
【产业】美主要经销商预计明年美汽车业复苏缓慢  
[2009年10月30日]
【产业】世界三大石油公司三季度盈利大幅下降  
[2009年10月30日]
【产业】三星电子第三季度利润创历史新高  
[2009年10月30日]
【金融】周小川：将一如既往支持创业板市场发展  
[2009年10月30日]
【金融】努瓦耶认为法银行应采取“退出”策略  
[2009年10月30日]
【产业】中国投资15亿美元进军美国新能源市场  
[2009年10月30日]
【海外】世卫组织预测“甲流”病例将继续增多  
[2009年10月30日]
【政经】西安市审计发现上亿元财政收入未上交  
[2009年10月30日]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨1.26%  
[2009年10月30日]
【金融】国际财经快报  
[2009年10月30日]
【海外】德国10月份失业率降至8.1%  
[2009年10月30日]
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