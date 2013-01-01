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即时要闻
【金融】美元回落推动芝加哥农产品期货价格反弹  
[2009年10月30日]
【金融】创业板开市个股最高涨幅122.74%  
[2009年10月30日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走升  
[2009年10月30日]
【金融】30日人民币市场汇价   
[2009年10月30日]
【产业】中美承诺不出台新的贸易保护措施  
[2009年10月30日]
【政经】外交部回应“中方拟交赎金救被劫货轮”传言  
[2009年10月30日]
【海外】美国纽约州宣布进入“甲流”卫生紧急状态  
[2009年10月30日]
【海外】美众议院民主党人推出统一医改议案   
[2009年10月30日]
【产业】新日铁本财年上半年净亏损718亿日元  
[2009年10月30日]
【金融】市值360亿国有股已转持社保基金  
[2009年10月30日]
【产业】台湾当局审议通过台塑等增资投资大陆项目  
[2009年10月30日]
【海外】美国经济第三季度增长3.5%  
[2009年10月30日]
【产业】日本航空公司将在政府主导下重组  
[2009年10月30日]
【产业】夏普本财年上半年实现营业利润15亿日元  
[2009年10月30日]
【产业】软银本财年上半年盈利创新高  
[2009年10月30日]
【金融】俄多数银行储蓄率高达14%  
[2009年10月30日]
【金融】29日伦敦股市反弹收高  
[2009年10月30日]
【金融】纽约股市强劲反弹  
[2009年10月30日]
【金融】纽约黄金期货价格大幅上涨  
[2009年10月30日]
【金融】国际油价29日强劲上扬  
[2009年10月30日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年10月30日]
【海外】索马里海盗劫持一艘泰国渔船  
[2009年10月29日]
【政经】重庆立案查办涉黑“保护伞”52人  
[2009年10月29日]
【海外】美GDP连续四季度下滑首次增长  
[2009年10月29日]
【金融】29日国内现货金银延续下挫  
[2009年10月29日]
【政经】北京最近一周“甲流”上升近六成  
[2009年10月29日]
【金融】29日上海期金延续回调  
[2009年10月29日]
【金融】29日亚太股市普遍下跌  
[2009年10月29日]
【政经】重庆打黑查扣涉案资产17亿余元  
[2009年10月29日]
【政经】珠海海域出现大面积赤潮  
[2009年10月29日]
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