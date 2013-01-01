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即时要闻
【金融】东京股市日经股指早盘下跌1.94%  
[2009年10月29日]
【产业】全球头号钢铁巨头第三季度扭亏为盈  
[2009年10月29日]
【金融】芝加哥农产品期货价格继续下跌  
[2009年10月29日]
【产业】Free公司有望获得法国第四个手机牌照  
[2009年10月29日]
【产业】TCL集团前三季净利为1.53亿  
[2009年10月29日]
【产业】福特确认吉利为沃尔沃汽车首选竞购方  
[2009年10月29日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年10月29日]
【政经】原中宣部副部长李东生出任公安部党委成员  
[2009年10月29日]
【海外】联大再次敦促美国结束对古巴的封锁  
[2009年10月29日]
【金融】纽约汇市美元对欧元继续上涨  
[2009年10月29日]
【海外】希拉里表示要与巴基斯坦共同打击塔利班  
[2009年10月29日]
【产业】美国9月份新房销量下降3.6%  
[2009年10月29日]
【海外】奥巴马签署2010财年国防预算案  
[2009年10月29日]
【金融】纽约股市遭重挫  
[2009年10月29日]
【金融】28日伦敦股市大幅收低  
[2009年10月29日]
【金融】国际油价28日大幅下跌  
[2009年10月29日]
【金融】纽约黄金期货连续第五个交易日下跌  
[2009年10月29日]
【海外】国际财经简讯  
[2009年10月28日]
【产业】中石油三季度净利逾308亿元  
[2009年10月28日]
【产业】工信部：纺织工业投资扭转负增长  
[2009年10月28日]
【海外】巴基斯坦白沙瓦发生爆炸数百人伤亡  
[2009年10月28日]
【海外】默克尔在德联邦议院总理选举中获连任  
[2009年10月28日]
【政经】北京一军训大学生因流感死亡  
[2009年10月28日]
【产业】中国地价总体水平呈现缓升态势  
[2009年10月28日]
【政经】胡锦涛会见朝鲜劳动党代表团  
[2009年10月28日]
【政经】浙江江山市翻车事故至少已十人死亡  
[2009年10月28日]
【产业】阿根廷对中国不锈钢餐具和管道附件采取反倾销措施  
[2009年10月28日]
【产业】美初步裁定对中国钢产品实施惩罚性关税  
[2009年10月28日]
【金融】28日亚太股市多数下跌  
[2009年10月28日]
【金融】上海期金继续回调  
[2009年10月28日]
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