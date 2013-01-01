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即时要闻
【金融】国内现货金银继续下挫  
[2009年10月28日]
【政经】中国驻阿富汗大使馆附近遭火箭弹袭击  
[2009年10月28日]
【金融】28日中小板缩量上涨0.92%  
[2009年10月28日]
【政经】重庆形成三峡库区最大人工湖  
[2009年10月28日]
【金融】28日日经股指下跌1.35%  
[2009年10月28日]
【金融】28日沪深B股温和反弹  
[2009年10月28日]
【产业】前三季度中国工业利润降幅缩小  
[2009年10月28日]
【金融】28日上证综指3000点失而复得  
[2009年10月28日]
【政经】中俄印外长会晤联合公报（全文）  
[2009年10月28日]
【产业】杨益：贸易调查影响150万个就业岗位  
[2009年10月28日]
【海外】南亚将开通首家地区贸易门户网  
[2009年10月28日]
【金融】巴西信贷总额创历史新高  
[2009年10月28日]
【金融】28日台北股市下跌123点  
[2009年10月28日]
【政经】韶关旭日公司员工聚众斗殴案二审宣判  
[2009年10月28日]
【金融】索罗斯拟斥巨资创办新经济思想研究院  
[2009年10月28日]
【海外】德国政府减税计划面临挑战  
[2009年10月28日]
【产业】美国最大钢铁生产商连续三个季度亏损  
[2009年10月28日]
【产业】英国石油公司第三季度净利润同比大幅下降  
[2009年10月28日]
【金融】欧元区9月银行信贷发放量首次下降  
[2009年10月28日]
【金融】美财长认为美元将长期保持世界主要储备货币地位  
[2009年10月28日]
【海外】法国总统宣布向农民提供援助计划  
[2009年10月28日]
【金融】132家公司三季度业绩同比翻番  
[2009年10月28日]
【金融】芝加哥农产品期货继续下跌  
[2009年10月28日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走高  
[2009年10月28日]
【金融】法政府注资四大银行将获7亿多欧元利息收入  
[2009年10月28日]
【金融】国际财经快报  
[2009年10月28日]
【产业】美政府将出资34亿美元促进智能电网建设  
[2009年10月28日]
【产业】科威特石油大臣对当前国际油价表示满意  
[2009年10月28日]
【产业】秋明-英国石油公司三季度净利润增34%  
[2009年10月28日]
【金融】国际能源机构官员预计油价将上涨  
[2009年10月28日]
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