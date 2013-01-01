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即时要闻
【产业】台湾放宽美国牛肉进口引发社会争议  
[2009年10月27日]
【海外】韩消费者信心指数升至7年来最高水平  
[2009年10月27日]
【海外】美国发布年度国际宗教自由报告  
[2009年10月27日]
【海外】法国9月失业人数同比大增  
[2009年10月27日]
【金融】巴克莱银行收购标准人寿银行业务  
[2009年10月27日]
【金融】人民币对美元中间价回落  
[2009年10月27日]
【金融】美国次贷比例回升至危机前水平  
[2009年10月27日]
【政经】湖北舍己救人大学生被授予荣誉称号  
[2009年10月27日]
【海外】今年前九月俄经济同比下滑10%  
[2009年10月27日]
【政经】新疆报告一例“甲流”死亡病例  
[2009年10月27日]
【政经】最高检：保持高压反腐  
[2009年10月27日]
【政经】人大常委会将审议选举法修正案  
[2009年10月27日]
【海外】韩国造假科学家黄禹锡被判缓刑  
[2009年10月27日]
【政经】教育部：反对利用职务之便的“有偿家教”  
[2009年10月27日]
【政经】国民党决定全额补选中常委  
[2009年10月27日]
【政经】香港新增两例“甲流”死亡病例  
[2009年10月27日]
【金融】26日伦敦股市小幅收低  
[2009年10月27日]
【产业】国际油价冲高后连跌三日  
[2009年10月27日]
【金融】26日纽约黄金期货价格大幅走低  
[2009年10月27日]
【金融】26日纽约股市三大股指齐跌  
[2009年10月27日]
【金融】26日纽约汇市美元上涨  
[2009年10月27日]
【政经】卫生部称三类人群禁止接种“甲流”疫苗  
[2009年10月26日]
【产业】欧佩克周油价再创新高  
[2009年10月26日]
【海外】喀布尔反美示威引发流血冲突  
[2009年10月26日]
【金融】证监会修改行政许可实施程序  
[2009年10月26日]
【金融】证监会将从严监管创业板上市公司  
[2009年10月26日]
【海外】格鲁吉亚和美国举行联合军演  
[2009年10月26日]
【产业】拉萨啤酒打入美国市场  
[2009年10月26日]
【政经】前三季度中国能源生产总量同比增9%  
[2009年10月26日]
【金融】湘鄂情26日起招股  
[2009年10月26日]
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