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即时要闻
【金融】26日亚太股市多数上涨  
[2009年10月26日]
【金融】上海期金价格震荡收跌  
[2009年10月26日]
【金融】国内现货金银价格小幅回调  
[2009年10月26日]
【金融】26日沪深B股涨跌互现  
[2009年10月26日]
【政经】习近平会见越南客人  
[2009年10月26日]
【金融】26日台北股市上涨19点  
[2009年10月26日]
【金融】26日认购权证成交萎缩逾一成  
[2009年10月26日]
【金融】26日中小板指数微涨  
[2009年10月26日]
【产业】上海三季度个人房贷创单季纪录  
[2009年10月26日]
【政经】商务部负责人就中欧紧固件争端发表谈话  
[2009年10月26日]
【金融】26日沪深股市缩量盘整  
[2009年10月26日]
【产业】又有三家央企进行重组  
[2009年10月26日]
【产业】上海房贷余额首超7000亿元  
[2009年10月26日]
【政经】重庆开审黎强团伙涉黑案  
[2009年10月26日]
【政经】中国老龄速度远超预期  
[2009年10月26日]
【海外】蒙古国暴发“甲流”疫情  
[2009年10月26日]
【政经】国家统计局负责人：“四季度GDP仍会保持较快增长”  
[2009年10月26日]
【政经】第三届国际税收对话机制大会在京开幕  
[2009年10月26日]
【政经】两岸首届现代农博会将在福建举行  
[2009年10月26日]
【政经】江西遭遇严重干旱 逾40万人饮水困难  
[2009年10月26日]
【政经】PECC国际贸易投资博览会在津开幕  
[2009年10月26日]
【海外】尼泊尔展开大规模扫雷行动  
[2009年10月26日]
【政经】浦东新区政府对“孙中界事件”公开道歉  
[2009年10月26日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.77%  
[2009年10月26日]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨0.97%  
[2009年10月26日]
【海外】日本上市企业业绩开始缓慢回升  
[2009年10月26日]
【海外】日本通缩状况或将持续至2011年  
[2009年10月26日]
【海外】韩国第三季度经济增长2.9%  
[2009年10月26日]
【金融】26日人民币市场汇价  
[2009年10月26日]
【金融】26日人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2009年10月26日]
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