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即时要闻
【金融】21日认购权证全部报跌  
[2009年10月21日]
【金融】7年期国债中标利率3.4% 低于市场预期  
[2009年10月21日]
【产业】2009年台湾最佳声望标杆企业揭晓  
[2009年10月21日]
【金融】沪深B指继续走高  
[2009年10月21日]
【金融】沪指3100点得而复失  
[2009年10月21日]
【金融】台北股市下跌52点  
[2009年10月21日]
【政经】陕西商洛首现聚集性“甲流”  
[2009年10月21日]
【金融】东京股市下跌0.03%  
[2009年10月21日]
【政经】大陆采购助台中三季度货柜量同比增长  
[2009年10月21日]
【金融】国际财经简讯  
[2009年10月21日]
【产业】俄汽出台八点解困措施  
[2009年10月21日]
【产业】辉瑞制药三季度净利同比升26.3%  
[2009年10月21日]
【政经】重庆南川区刘钟永等“涉黑”案一审宣判  
[2009年10月21日]
【金融】巴菲特称华尔街从业者薪酬必须下调  
[2009年10月21日]
【政经】重庆“打黑大审判”第一案宣判  
[2009年10月21日]
【海外】中国阿根廷双边贸易大幅下滑  
[2009年10月21日]
【海外】金正日表示要把平壤建成国际都市  
[2009年10月21日]
【海外】印度发生火车相撞事故5人死亡  
[2009年10月21日]
【政经】浙江巨化集团又一高管因受贿被起诉  
[2009年10月21日]
【产业】大众今年底拟购买保时捷49.9%股份  
[2009年10月21日]
【金融】日经股指早盘下跌0.31%  
[2009年10月21日]
【海外】法国开始接种“甲流”疫苗  
[2009年10月21日]
【海外】欧盟财长同意最迟后年开始整顿财政  
[2009年10月21日]
【产业】中移动前三季净利润同比略增  
[2009年10月21日]
【金融】人民币对美元汇率中间价回落5个基点  
[2009年10月21日]
【金融】IMF研究限制金融机构规模可能性  
[2009年10月21日]
【海外】20日国际财经快报  
[2009年10月21日]
【金融】20日伦敦金属期货价格普涨  
[2009年10月21日]
【海外】美宣布驻阿美军部分轮换计划  
[2009年10月21日]
【海外】加拿大确认火鸡感染“甲流”病毒  
[2009年10月21日]
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