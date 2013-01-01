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即时要闻
【金融】20日认购权证成交萎缩一成以上  
[2009年10月20日]
【政经】张国宝：东北振兴工作只能加强不能削弱  
[2009年10月20日]
【金融】沪深股市稳步走升 两市成交继续放大　  
[2009年10月20日]
【政经】“德新海”轮船员身份确认  
[2009年10月20日]
【产业】华中电网电煤库存出现下降态势  
[2009年10月20日]
【金融】东京股市上涨0.98%  
[2009年10月20日]
【金融】台北股市上涨2点  
[2009年10月20日]
【海外】伦敦农业峰会聚焦粮食安全  
[2009年10月20日]
【海外】伯南克敦促美国政府削减赤字  
[2009年10月20日]
【海外】主要经济体论坛呼吁加强投入应对气候变化  
[2009年10月20日]
【海外】日本新发国债规模或创历史纪录  
[2009年10月20日]
【海外】伏尔加汽车集团建议俄央行购买巨额集团债券  
[2009年10月20日]
【金融】沪深早盘收涨  
[2009年10月20日]
【产业】铁道部将发行200亿建设债  
[2009年10月20日]
【政经】上海加快旧区改造步伐  
[2009年10月20日]
【金融】日经早盘上涨1.09%  
[2009年10月20日]
【海外】法政府持股市值缩水近两成  
[2009年10月20日]
【海外】美政府宣布住房新政策  
[2009年10月20日]
【金融】芝加哥商业交易所有意收购芝加哥期权交易所  
[2009年10月20日]
【产业】全国土地价格稳步增长  
[2009年10月20日]
【产业】机构预计广告市场明年开始企稳  
[2009年10月20日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走升  
[2009年10月20日]
【海外】美确认首例猪感染流行甲型流感病毒病例  
[2009年10月20日]
【金融】芝加哥农产品期货大幅上涨  
[2009年10月20日]
【产业】《纽约时报》将裁减100个新闻部门岗位  
[2009年10月20日]
【海外】美国反对俄对格鲁吉亚实施武器禁运  
[2009年10月20日]
【海外】印度和美国举行空军联合演习  
[2009年10月20日]
【金融】19日纽约黄金期货小幅上涨  
[2009年10月20日]
【金融】19日纽约汇市美元下跌  
[2009年10月20日]
【金融】19日纽约股市反弹  
[2009年10月20日]
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