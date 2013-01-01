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即时要闻
【金融】东京股市下跌0.21%  
[2009年10月19日]
【海外】韩外长称对朝政策重点在于弃核  
[2009年10月19日]
【政经】中国-东盟农业产业论坛南宁召开  
[2009年10月19日]
【海外】安永上调对明年英国经济增长预期  
[2009年10月19日]
【海外】泰国一露天市场爆炸24人伤  
[2009年10月19日]
【政经】前九月内地与香港贸易额同比降逾两成  
[2009年10月19日]
【政经】阿根廷下月结束对中国运动鞋反倾销调查  
[2009年10月19日]
【产业】重庆秋季房交会成交40余亿元  
[2009年10月19日]
【产业】万科10亿元长春拿地  
[2009年10月19日]
【政经】中国对美国等产地的锦纶6切片实施临时反倾销措施  
[2009年10月19日]
【金融】日经早盘下跌1.12%  
[2009年10月19日]
【金融】中缅边贸人民币结算获突破  
[2009年10月19日]
【海外】19日国际财经快报  
[2009年10月19日]
【金融】人民币对美元汇率中间价回落  
[2009年10月19日]
【金融】第三批创业板新股冻结申购资金近6200亿元  
[2009年10月19日]
【海外】巴格达多起炸弹袭击造成35人死伤   
[2009年10月19日]
【政经】澳门出现第二例“甲流”患者死亡个案  
[2009年10月19日]
【海外】日外相称将要求美国不首先使用核武器  
[2009年10月18日]
【金融】创业板首批28家公司将于10月30日挂牌交易  
[2009年10月18日]
【海外】伊朗发生自杀式袭击60人伤亡  
[2009年10月18日]
【政经】三峡水库水位超过168米  
[2009年10月18日]
【政经】深圳发现一宗登革热病例  
[2009年10月18日]
【海外】美军一运兵飞机违规被迫降在印度  
[2009年10月18日]
【金融】前三季度全国保费收入8580.3亿元  
[2009年10月18日]
【海外】全球甲型H1N1流感疫情  
[2009年10月18日]
【海外】美国硅谷一周动态  
[2009年10月18日]
【金融】证监会副主席刘新华：加强创业板监督　确保顺利推出  
[2009年10月18日]
【政经】姚景源：“保增长”取得重要成绩　明年亮点在“调结构”  
[2009年10月18日]
【海外】萨尔瓦多因甲型流感关闭22所学校  
[2009年10月18日]
【海外】国际经济一周大事预报  
[2009年10月18日]
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