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即时要闻
【海外】美参议院批准制裁伊朗新议案  
[2009年10月16日]
【海外】联合国粮农组织报告全世界饥饿人口突破10亿  
[2009年10月16日]
【海外】美希望日继续支持美在阿富汗军事行动   
[2009年10月16日]
【海外】奥巴马签署美国援助巴基斯坦法案   
[2009年10月16日]
【海外】俄外交部就朝鲜试射短程导弹问题表态  
[2009年10月16日]
【金融】高盛第三季度盈利超预期  
[2009年10月16日]
【金融】花旗三季度小幅盈利  
[2009年10月16日]
【金融】国际财经简讯  
[2009年10月16日]
【政经】前9个月各类事故起数和死亡人数均下降12%  
[2009年10月16日]
【金融】15日伦敦股市小幅下挫  
[2009年10月16日]
【海外】格林斯潘对美国债务增加前景表示担忧  
[2009年10月16日]
【金融】纽约黄金期货价格大幅回落  
[2009年10月16日]
【海外】美众议院批准将关塔那摩囚犯转移到美受审  
[2009年10月16日]
【金融】美国称中国没有操纵人民币汇率  
[2009年10月16日]
【金融】15日纽约股市小幅上扬  
[2009年10月16日]
【金融】国际油价15日再创年度新高  
[2009年10月16日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年10月16日]
【海外】摩尔多瓦发生手榴弹爆炸恐怖袭击  
[2009年10月15日]
【政经】曾荫权：密切监察但不会控制楼市  
[2009年10月15日]
【海外】索马里海盗劫持一艘新加坡货轮  
[2009年10月15日]
【政经】首条中吉国际光缆铺设完工  
[2009年10月15日]
【政经】上半年中国国际收支状况呈现六大特点  
[2009年10月15日]
【政经】上半年来华直接投资较大幅下降  
[2009年10月15日]
【政经】上半年中国对外直接投资同比降六成  
[2009年10月15日]
【金融】15日亚太股市多数上涨  
[2009年10月15日]
【金融】中航集团计划融资35亿元  
[2009年10月15日]
【海外】古巴与日本签署科技合作协议  
[2009年10月15日]
【政经】中国研制出大尺寸高纯二氧化碲晶体  
[2009年10月15日]
【政经】温家宝会见巴基斯坦总理  
[2009年10月15日]
【政经】中蒙领导人互致贺电庆祝建交60周年  
[2009年10月15日]
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