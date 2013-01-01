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即时要闻
【海外】世行预测韩国经济明年增长4%  
[2009年10月15日]
【政经】宁夏一矿山发生工程爆破事故9人伤亡  
[2009年10月15日]
【政经】俄罗斯总理普京离京结束访华  
[2009年10月15日]
【海外】全球饥饿指数报告说29国饥荒严重  
[2009年10月15日]
【海外】美企业库存连续第13个月下降  
[2009年10月15日]
【海外】美国商品零售额9月份下降1.5%  
[2009年10月15日]
【政经】胡锦涛会见俄罗斯总理普京  
[2009年10月15日]
【金融】纽约黄金期货价格再创新高后回落  
[2009年10月15日]
【金融】14日伦敦股市大幅收高  
[2009年10月15日]
【金融】纽约汇市美元继续下跌  
[2009年10月15日]
【金融】纽约股市道琼斯指数重上10000点  
[2009年10月15日]
【海外】欧元区工业生产连续第四个月回升  
[2009年10月14日]
【海外】英国失业率升至近13年来最高水平  
[2009年10月14日]
【政经】电监会披露电价政策执行中六大问题  
[2009年10月14日]
【政经】吴伯雄卸任中国国民党主席  
[2009年10月14日]
【政经】中俄总理第十四次定期会晤联合公报（全文）  
[2009年10月14日]
【金融】14日亚太主要股市多数上涨  
[2009年10月14日]
【金融】14日认购权证多报升  
[2009年10月14日]
【海外】希拉里：美国支持俄罗斯加入世贸  
[2009年10月14日]
【产业】14日国内现货金银价大幅上扬  
[2009年10月14日]
【产业】云南企业景气指数回升  
[2009年10月14日]
【金融】14日中小板指数略跌0.24%  
[2009年10月14日]
【金融】14日上海期金放量上涨  
[2009年10月14日]
【金融】财政部发行二十五期记账式附息国债  
[2009年10月14日]
【金融】农发行部署秋粮收购  
[2009年10月14日]
【金融】14日沪深B指延续反弹势头  
[2009年10月14日]
【政经】上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会会议联合公报（全文）  
[2009年10月14日]
【金融】中国三季末外汇储备余额22726亿美元  
[2009年10月14日]
【金融】招标显示：30年期国债需求偏弱  
[2009年10月14日]
【产业】第106届广交会首设国内采购中心  
[2009年10月14日]
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