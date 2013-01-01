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即时要闻
【政经】王岐山会见俄罗斯副总理谢钦  
[2009年10月13日]
【政经】温家宝为普京举行欢迎仪式  
[2009年10月13日]
【金融】东京日经股指上涨0.60%  
[2009年10月13日]
【金融】台北股市小跌3点  
[2009年10月13日]
【海外】多数经济学家认为美经济已走出衰退  
[2009年10月13日]
【海外】白宫官员为奥巴马经济政策辩护  
[2009年10月13日]
【海外】美官员称“基地”组织资金严重短缺  
[2009年10月13日]
【金融】东京股市日经股指早盘上涨0.39%  
[2009年10月13日]
【金融】央行13日发行1000亿元1年期央票  
[2009年10月13日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走高  
[2009年10月13日]
【金融】芝加哥农产品期货大幅上涨  
[2009年10月13日]
【金融】13日人民币市场汇价  
[2009年10月13日]
【海外】国际财经快报  
[2009年10月13日]
【产业】大众前九个月中国市场销量同比上升37%  
[2009年10月13日]
【金融】上海银监局：严禁以变相提高存款利率争揽存款  
[2009年10月13日]
【产业】欧佩克周平均油价反弹  
[2009年10月13日]
【金融】巴黎CAC40股指创一年多来新高  
[2009年10月13日]
【金融】12日纽约黄金期货小幅上涨  
[2009年10月13日]
【海外】欧盟确定应对“甲流”重点措施  
[2009年10月13日]
【政经】“7·5”事件首批案件一审宣判  
[2009年10月13日]
【政经】香港再添一例“甲流”死亡病例  
[2009年10月13日]
【产业】中国对美一合成树脂切片征反倾销税  
[2009年10月13日]
【海外】韩媒体称朝鲜发射五枚短程导弹  
[2009年10月13日]
【金融】12日LME金属期货价格涨跌互现  
[2009年10月13日]
【政经】台湾“甲流”重症病例累计已达350人  
[2009年10月13日]
【金融】12日伦敦股市小幅收高  
[2009年10月13日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年10月13日]
【金融】纽约股市三大股指涨跌互见  
[2009年10月13日]
【金融】国际油价12日上涨  
[2009年10月13日]
【政经】俄总理普京抵京访华  
[2009年10月12日]
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