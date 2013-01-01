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即时要闻
【海外】韩媒称朝鲜发射五枚短程导弹  
[2009年10月12日]
【政经】闽首现“甲流”重症病例  
[2009年10月12日]
【海外】英宣布出售政府资产以减少赤字  
[2009年10月12日]
【海外】美国二经济学家摘得诺贝尔经济学奖  
[2009年10月12日]
【金融】12日香港恒生指数微跌  
[2009年10月12日]
【产业】日本单反相机首现销量下滑  
[2009年10月12日]
【产业】俄将向中国全面输送天然气  
[2009年10月12日]
【金融】12日认购权证报跌过半  
[2009年10月12日]
【金融】国内现货金银继续上扬  
[2009年10月12日]
【政经】王家瑞会见尼泊尔客人  
[2009年10月12日]
【政经】西部大开发18项重点工程开工  
[2009年10月12日]
【政经】泉州沿海旱情仍在持续  
[2009年10月12日]
【政经】中俄总理定期会晤委员会第十三次会议在京举行  
[2009年10月12日]
【政经】海南进出岛列车中断  
[2009年10月12日]
【海外】印度试射两枚“大地－2”型弹道导弹  
[2009年10月12日]
【金融】12日中小板指数微跌  
[2009年10月12日]
【金融】12日上海期金高位震荡  
[2009年10月12日]
【金融】沪深B指随大盘双双告跌  
[2009年10月12日]
【金融】12日上证综指再度失守2900点  
[2009年10月12日]
【产业】今年日本家用空调出货量持续下降  
[2009年10月12日]
【政经】人保部公布2010年公务员考试计划  
[2009年10月12日]
【金融】国务院办公厅转发《关于加快发展中国注册会计师行业的若干意见》  
[2009年10月12日]
【金融】台北股市上涨27点  
[2009年10月12日]
【海外】新加坡政府上调今年经济增长预期  
[2009年10月12日]
【海外】日企本财年上半年融资大增  
[2009年10月12日]
【海外】韩国大公司财务状况第四季度将继续改善  
[2009年10月12日]
【金融】IMF：油价反弹将使部分产油国国际储备激增  
[2009年10月12日]
【海外】美联储高官说中期通胀压力高于预期  
[2009年10月12日]
【海外】梅德韦杰夫说俄经济今年将萎缩7.5%  
[2009年10月12日]
【金融】第二批创业板公司敲定发行价  
[2009年10月12日]
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