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即时要闻
【金融】IPO重启三月募资已超千亿元  
[2009年10月12日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2009年10月12日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年10月12日]
【海外】韩国贸易顺差今年有望突破300亿美元  
[2009年10月12日]
【金融】沪深首份三季报亮相 S深物业A拔得头筹  
[2009年10月12日]
【金融】科威特呼吁推迟启动海湾货币联盟  
[2009年10月12日]
【金融】10月12日国际财经快报  
[2009年10月12日]
【海外】普京今起访华 两国企业将签55亿美元协议  
[2009年10月12日]
【政经】国民党新一届中常委出炉  
[2009年10月12日]
【金融】澳大利亚央行或将进一步提息  
[2009年10月12日]
【政经】龙永图称中国经济发展面临三大趋势  
[2009年10月11日]
【金融】10月A股近2万亿元限售股解禁  
[2009年10月11日]
【海外】伊拉克连遭炸弹袭击超百人死伤  
[2009年10月11日]
【海外】俄总统提经济现代化时间表  
[2009年10月11日]
【海外】俄总统称俄美可签削减核武器新约  
[2009年10月11日]
【海外】印总理称愿与最大反政府武装和谈  
[2009年10月11日]
【海外】英美讨论阿富汗局势和伊朗核问题  
[2009年10月11日]
【海外】“甲流”疫情及防控一周动态  
[2009年10月11日]
【政经】热带风暴“芭玛”12日将登陆海南  
[2009年10月11日]
【政经】质检总局局长谈出口食品农产品质量安全隐患  
[2009年10月11日]
【金融】日财务大臣称将采取措施稳定日元  
[2009年10月11日]
【产业】宝钢率先下调11月钢价  
[2009年10月11日]
【海外】热带风暴袭菲律宾致500人亡  
[2009年10月11日]
【政经】中国第26次南极考察队启程  
[2009年10月11日]
【金融】三只金融债下周密集发行  
[2009年10月11日]
【金融】国际经济一周大事预报  
[2009年10月11日]
【金融】国际经济一周大事回顾  
[2009年10月11日]
【政经】阜新“10·9”煤矿事故调查展开  
[2009年10月11日]
【海外】俄载人飞船携加拿大太空游客返回  
[2009年10月11日]
【海外】汤加海域发生5.9级地震  
[2009年10月11日]
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