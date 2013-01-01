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    ·【政经】范丽青称陈水扁遭迫害属造谣2008年11月12日
    ·【海外】欧盟吁全球共同应对经济下滑2008年11月12日
    ·【海外】罗马尼亚称将从伊拉克撤军2008年11月12日
    ·【政经】青海海西发生5.1级余震2008年11月12日
    ·【产业】阿里巴巴携软银拓展中日市场2008年11月12日
    ·【金融】世行下调明年经济增长预期2008年11月12日
    ·【金融】沪深股市双双低开2008年11月12日
    ·【金融】人民币市场汇价（11月12日）2008年11月12日
    ·【金融】欧洲央行称在为降息铺平道路2008年11月12日
    ·【金融】中证综合债等指数正式亮相2008年11月12日
    ·【金融】国际财经快报2008年11月12日
    ·【海外】卢旺达驱逐德国驻卢大使2008年11月12日
    ·【海外】希腊总理支持塞尔维亚入欧盟2008年11月12日
    ·【海外】美重申东欧部署反导不针对俄2008年11月12日
    ·【海外】以称与哈马斯的对抗不可避免2008年11月12日
    ·【海外】叙伊商讨消除美军袭击恶劣影响2008年11月12日
    ·【海外】萨尔瓦多发生5.4级地震2008年11月12日
    ·【海外】阿尔巴尼亚议员绝食抗议改革2008年11月12日
    ·【海外】格鲁吉亚称希望得到波兰支持2008年11月12日
    ·【海外】真主党称支持黎巴嫩各派和解2008年11月12日
    ·【金融】纽约黄金期货下跌2008年11月12日
    ·【海外】奥巴马敦促布什助汽车业脱困2008年11月12日
    ·【金融】巴黎CAC40股指低开低走2008年11月12日
    ·【金融】美股连续走低2008年11月12日
    ·【金融】纽约汇市美元上涨2008年11月12日
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