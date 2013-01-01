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即时要闻
【海外】喀布尔遭自杀式爆炸袭击  
[2009年10月08日]
【政经】山西规定矿工劳动合同下限  
[2009年10月08日]
【金融】8日东京日经股指上涨0.34%  
[2009年10月08日]
【海外】欧盟警告成员国赤字超标  
[2009年10月08日]
【海外】巴西预测本农业季收成同比增约5%  
[2009年10月08日]
【海外】澳大利亚失业率降至5.7%  
[2009年10月08日]
【海外】日本8月经常项目顺差同比增10.4%  
[2009年10月08日]
【海外】美国8月消费信贷连降七月  
[2009年10月08日]
【产业】芝加哥农产品期货小幅上涨  
[2009年10月08日]
【产业】经适房前八个月新开工4718万平方米  
[2009年10月08日]
【产业】美国对中国无缝钢管发起双反调查  
[2009年10月08日]
【产业】新闻出版总署：未取得审批资格网游将停运  
[2009年10月08日]
【产业】新闻出版总署关闭45款网络游戏  
[2009年10月08日]
【金融】7日伦敦股市小幅收低  
[2009年10月08日]
【金融】纽约汇市美元涨跌不一  
[2009年10月08日]
【政经】陈至立出席国际妇女论坛领导人会议  
[2009年10月08日]
【海外】南太平洋8日发生7.8级强震  
[2009年10月08日]
【产业】国际油价7日回落  
[2009年10月08日]
【金融】纽约黄金期货7日再创新高  
[2009年10月08日]
【金融】海湾国家否认将在石油贸易中用非美元货币  
[2009年10月07日]
【金融】港股前9月日成交额同比下降23%  
[2009年10月07日]
【产业】台湾最有价值品牌20强出炉  
[2009年10月07日]
【产业】欧盟对六家变压器生产商处反垄断罚款  
[2009年10月07日]
【产业】日反垄断机构重罚五家日韩电子企业  
[2009年10月07日]
【海外】日本8月份景气动向指数继续回升  
[2009年10月07日]
【产业】多数监测地市农副产品价格显现回落态势  
[2009年10月07日]
【海外】欧元区经济二季度环比下降0.2%  
[2009年10月07日]
【金融】港外汇储备增至2269亿美元  
[2009年10月07日]
【产业】六家电力设备商操控市场被罚  
[2009年10月07日]
【金融】香港恒指升2.07%  
[2009年10月07日]
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