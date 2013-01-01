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即时要闻
【金融】IMF和世行年会闭幕  
[2009年10月07日]
【政经】台湾海峡“银海”号沉船仍有十人失踪  
[2009年10月07日]
【海外】韩望中日韩领导人会议提升三国合作关系  
[2009年10月07日]
【海外】普京对俄新一轮私有化提出要求  
[2009年10月07日]
【金融】7日台北股市上涨72点  
[2009年10月07日]
【政经】全国量刑程序改革试点项目启动  
[2009年10月07日]
【金融】7日东京日经股指涨107.80点  
[2009年10月07日]
【海外】日本外汇储备9月创新高  
[2009年10月07日]
【产业】科威特推迟原油增产  
[2009年10月07日]
【金融】今年以来俄国际储备降3.2%  
[2009年10月07日]
【产业】科威特官员预测国际油价明年上扬  
[2009年10月07日]
【海外】今年前八月俄外贸额大幅下滑  
[2009年10月07日]
【海外】英国8月工业产值环比下挫2.5%  
[2009年10月07日]
【金融】伦敦金属交易所金属期货价格普涨  
[2009年10月07日]
【海外】国际财经快报  
[2009年10月07日]
【金融】纽约黄金期货价格创下历史新高  
[2009年10月07日]
【金融】6日伦敦股市大幅收高  
[2009年10月07日]
【产业】国际市场油价6日上涨  
[2009年10月07日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年10月07日]
【金融】6日纽约股市连续大幅攀升  
[2009年10月07日]
【政经】胡锦涛亲切会见国庆工作人员  
[2009年10月06日]
【海外】日本外相说期待六方会谈早日重开  
[2009年10月06日]
【金融】佐利克呼吁增加发展中国家投票权  
[2009年10月06日]
【政经】北京报告首例“甲流”危重病例  
[2009年10月06日]
【政经】20万剂“甲流”疫苗紧急调往拉萨  
[2009年10月06日]
【金融】亚太主要股市多数上涨  
[2009年10月06日]
【政经】内地报告13例重症“甲流”病例  
[2009年10月06日]
【海外】加拿大总理撰文建议推动加中经贸合作  
[2009年10月06日]
【海外】梅德韦杰夫要求俄加快建设经济特区  
[2009年10月06日]
【海外】韩国外汇储备9月底创新高  
[2009年10月06日]
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