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即时要闻
【海外】萨科齐访问哈萨克斯坦  
[2009年10月06日]
【海外】世行和IMF呼吁加大对低收入国家援助  
[2009年10月06日]
【政经】万宝盛华：中国四季度招聘意向显著回升  
[2009年10月06日]
【政经】三峡水库蓄水水位达到161.39米  
[2009年10月06日]
【海外】印度特大洪水致至少228人丧生  
[2009年10月06日]
【海外】美国药物中毒死亡人数大增  
[2009年10月06日]
【金融】6日香港恒生指数升1.87%  
[2009年10月06日]
【金融】6日台北股市上涨98.07点  
[2009年10月06日]
【海外】IMF和世行年会召开  
[2009年10月06日]
【海外】诺贝尔物理学奖获奖名单公布  
[2009年10月06日]
【海外】英国服务业采购经理人指数升至两年新点  
[2009年10月06日]
【金融】6日东京股市日经股指上涨0.18%  
[2009年10月06日]
【海外】印尼发生里氏5级地震  
[2009年10月06日]
【产业】商务部就欧盟对无缝钢管征收反倾销税表示不满  
[2009年10月06日]
【海外】美国表示愿在六方会谈框架内件同朝鲜进行双边对话  
[2009年10月06日]
【海外】美国实施促进中小企业出口计划  
[2009年10月06日]
【政经】中国首部《非居民享受税收协定待遇管理办法》出台  
[2009年10月06日]
【金融】东京日经股指早盘微涨0.01%  
[2009年10月06日]
【政经】温家宝结束对朝鲜访问返京  
[2009年10月06日]
【产业】芝加哥玉米期货价格大涨  
[2009年10月06日]
【产业】亚行报告：四季度中国出口或将正增长  
[2009年10月06日]
【政经】非洲最不发达国家部分产品获中国零关税待遇  
[2009年10月06日]
【金融】5日纽约股市强劲反弹  
[2009年10月06日]
【金融】5日纽约汇市美元下跌  
[2009年10月06日]
【金融】纽约黄金期货价格大涨  
[2009年10月06日]
【金融】世行和IMF重申提高发展中国家话语权  
[2009年10月06日]
【产业】纽约市场油价5日反弹  
[2009年10月06日]
【金融】5日伦敦股市反弹收高  
[2009年10月06日]
【政经】温家宝同朝鲜劳动党总书记金正日会谈  
[2009年10月06日]
【海外】法航空难原因起争议  
[2009年10月05日]
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