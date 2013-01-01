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即时要闻
【政经】港再增一例涉及“甲流”死亡病例  
[2009年10月05日]
【海外】伊斯兰堡联合国粮食计划署办公楼遭炸弹袭击  
[2009年10月05日]
【海外】俄最大空港私有化计划未通过  
[2009年10月05日]
【金融】香港恒指升0.26%  
[2009年10月05日]
【金融】亚太股市多数下跌  
[2009年10月05日]
【金融】中国境内企业境外上市累计筹资逾千亿美元  
[2009年10月05日]
【产业】深圳房交会：高房价吓走普通购房者  
[2009年10月05日]
【产业】沪“十一”楼市：开发商优惠不多  
[2009年10月05日]
【产业】9月半数城市住宅成交量下跌  
[2009年10月05日]
【金融】日经早盘上涨0.05%  
[2009年10月05日]
【政经】中巴自贸区服务贸易协定10日正式实施  
[2009年10月05日]
【政经】港新增一例涉及“甲流”死亡病例  
[2009年10月05日]
【政经】中朝领导人互致贺电庆祝建交60周年  
[2009年10月05日]
【政经】IMF对拉美和加勒比海地区经济发展谨慎乐观  
[2009年10月05日]
【政经】林毅夫：危机不应成为推迟应对气候变化行动借口  
[2009年10月05日]
【政经】台湾部分团体举行酒会热盼两岸和平统一  
[2009年10月04日]
【政经】台湾海基会举办大陆台商中秋座谈联谊活动  
[2009年10月04日]
【海外】国际原子能机构将于本月核查伊朗第二座铀浓缩设施  
[2009年10月04日]
【政经】温家宝同朝鲜总理金英日举行会谈  
[2009年10月04日]
【政经】台湾新增五例甲型H1N1流感住院病例  
[2009年10月04日]
【海外】印尼西巴布亚省发生6.1级地震  
[2009年10月04日]
【产业】9月全国土地市场交易活跃  
[2009年10月04日]
【海外】日本前财务大臣突然死亡  
[2009年10月04日]
【海外】全球“甲流”疫情及防控一周动态  
[2009年10月04日]
【海外】阿根廷总统重申对马岛主权  
[2009年10月04日]
【政经】台湾花莲近海地震暂无人员伤亡情况报告  
[2009年10月04日]
【产业】去年规模以上企业利润总额近四成来自上市公司  
[2009年10月04日]
【政经】城市生活垃圾年产生1.5亿吨  
[2009年10月04日]
【海外】国际经济一周大事预报  
[2009年10月04日]
【政经】首届世界华文教育大会即将举行  
[2009年10月04日]
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