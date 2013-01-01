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即时要闻
【政经】温家宝离京出访朝鲜  
[2009年10月04日]
【政经】台湾花莲海域发生6.2级地震  
[2009年10月04日]
【海外】IMF预测非洲经济今年增长1.7%  
[2009年10月04日]
【海外】国际原子能机构总干事访问伊朗  
[2009年10月04日]
【金融】IMF预计中亚经济将温和复苏  
[2009年10月03日]
【海外】爱尔兰公投通过《里斯本条约》  
[2009年10月03日]
【政经】粤近九成城镇居民家庭拥有住房产权  
[2009年10月03日]
【海外】中国呼吁发达国家帮助贫困国家  
[2009年10月03日]
【海外】世行：金融危机加剧新兴欧洲和中亚贫困  
[2009年10月03日]
【金融】IMF呼吁欧洲各国确保经济升势  
[2009年10月03日]
【海外】英9月房价升至去年同期水平  
[2009年10月03日]
【政经】教育部：“取消公费研究生”是误读  
[2009年10月03日]
【海外】印度南部洪灾 至少130多人死亡  
[2009年10月03日]
【海外】2009年诺贝尔奖即将揭晓  
[2009年10月03日]
【海外】欧元区生产者价格指数8月升0.4%  
[2009年10月03日]
【海外】美国工厂订货8月下降0.8%  
[2009年10月03日]
【政经】湖南祁阳车祸死者已增至17人  
[2009年10月03日]
【海外】欧盟呼吁美国为达成气候协议多作贡献  
[2009年10月03日]
【产业】美国9月新车销量同比下降22.7%  
[2009年10月03日]
【金融】10月2日纽约汇市美元下跌  
[2009年10月03日]
【金融】10月2日伦敦股市继续大幅下挫  
[2009年10月03日]
【金融】10月2日纽约股市小幅下滑  
[2009年10月03日]
【金融】10月2日纽约黄金期货小幅涨价  
[2009年10月03日]
【海外】巴拉迪将访问伊朗  
[2009年10月03日]
【产业】10月2日国际油价回落  
[2009年10月03日]
【海外】里约热内卢“申奥”成功  
[2009年10月03日]
【政经】湖南发生一交通事故 12人死  
[2009年10月03日]
【海外】美国9月份失业率升至9.8%  
[2009年10月03日]
【金融】香港金管局总裁陈德霖履新  
[2009年10月02日]
【海外】IMF总裁：经济危机为重塑国际金融框架提供契机  
[2009年10月02日]
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