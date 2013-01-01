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即时要闻
【海外】世行行长称明年经济充满“不确定性”  
[2009年10月02日]
【金融】港股跌2.77% 收报20375点  
[2009年10月02日]
【金融】台北股市下跌133.41点  
[2009年10月02日]
【金融】日经股指下跌2.47%  
[2009年10月02日]
【政经】胡锦涛主席向苏西洛总统致慰问电  
[2009年10月02日]
【海外】爱尔兰再次就《里斯本条约》举行全民公投  
[2009年10月02日]
【海外】印尼西苏门答腊地震死亡逾千人  
[2009年10月02日]
【海外】美哈佛专家称赞中国经济  
[2009年10月02日]
【金融】美联储主席称新的超级货币将损害美元地位　  
[2009年10月02日]
【金融】欧洲银行业通过压力测试  
[2009年10月02日]
【海外】日本8月失业率回落至5.5%  
[2009年10月02日]
【产业】进出口银行与厦门航空签署战略合作协议  
[2009年10月02日]
【产业】国际油价1日小幅上扬   
[2009年10月02日]
【金融】伦敦金交所金属期货价格涨跌互现  
[2009年10月02日]
【金融】芝加哥农产品期货小幅下跌  
[2009年10月02日]
【金融】纽约汇市美元上涨   
[2009年10月02日]
【金融】纽约股市遭重挫   
[2009年10月02日]
【金融】纽约黄金期货价格收跌   
[2009年10月02日]
【海外】国际财经简讯  
[2009年10月01日]
【海外】IMF预测明年全球经济增3.1%  
[2009年10月01日]
【海外】特里谢认为最晚2011年实施退出策略  
[2009年10月01日]
【海外】罗马尼亚执政联盟破裂  
[2009年10月01日]
【海外】IMF预计明年美国经济增1.5%  
[2009年10月01日]
【海外】欧元区8月失业率再创十年新高  
[2009年10月01日]
【海外】IMF报告称中印引领亚洲经济回升  
[2009年10月01日]
【海外】萨摩亚地震海啸已致155人亡  
[2009年10月01日]
【海外】伊朗核问题国际会谈日内瓦举行  
[2009年10月01日]
【政经】中华鲟全人工繁殖获得成功  
[2009年10月01日]
【海外】欧盟财长非正式会议关注“后危机”时代  
[2009年10月01日]
【海外】IMF预测明年全球经济将增3.1%  
[2009年10月01日]
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