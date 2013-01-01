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即时要闻
【政经】首都机场高速将“单向收费”  
[2009年09月28日]
【产业】中国北车再获140列动车组订单  
[2009年09月28日]
【政经】发改委启动“十二五”规划编制前期工作  
[2009年09月28日]
【金融】上海期金价格继续下挫  
[2009年09月28日]
【产业】国内现货金银价格跌势不一  
[2009年09月28日]
【金融】28日认购权证成交减幅超过三成  
[2009年09月28日]
【金融】中小板指数下跌1.18%  
[2009年09月28日]
【金融】香港恒生指数跌2.07%  
[2009年09月28日]
【政经】大丽铁路正式通车  
[2009年09月28日]
【金融】《保险公司中介业务违法行为处罚办法》出台  
[2009年09月28日]
【金融】28日A股再现调整  
[2009年09月28日]
【金融】28日沪深B股跌幅双双超过2%  
[2009年09月28日]
【海外】谷垣祯一当选日本自民党新总裁  
[2009年09月28日]
【政经】国庆安保工作全面就绪  
[2009年09月28日]
【产业】卡夫计划对吉百利发起恶意收购  
[2009年09月28日]
【金融】台北股市下跌60点  
[2009年09月28日]
【政经】抽检显示：月饼内在质量合格率97%  
[2009年09月28日]
【金融】世行行长认为美国应慎审美元地位  
[2009年09月28日]
【海外】朝媒说美敌视朝鲜政策“没有丝毫变化”  
[2009年09月28日]
【金融】欧洲银行业今明两年信贷预计将大亏  
[2009年09月28日]
【金融】日元升值令日本出口企业蒙受压力  
[2009年09月28日]
【金融】人民币对美元汇率中间价走升8个基点  
[2009年09月28日]
【金融】日元对美元汇率升至8个月来高点  
[2009年09月28日]
【金融】证监会：加强执法确保创业板平稳推出  
[2009年09月28日]
【政经】重庆市司法局原局长文强被逮捕  
[2009年09月28日]
【海外】四名法国士兵在阿富汗死亡  
[2009年09月28日]
【海外】默克尔宣布成功竞选连任  
[2009年09月28日]
【政经】香港新增一“甲流”死亡病例  
[2009年09月27日]
【金融】农行称转让原有股份为虚假传言  
[2009年09月27日]
【金融】深交所投资者短信服务平台投入使用  
[2009年09月27日]
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