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即时要闻
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2009年09月26日]
【金融】纽约股市震荡收低  
[2009年09月26日]
【产业】国际油价25日小幅反弹  
[2009年09月26日]
【海外】20国集团第三次金融峰会发表《领导人声明》  
[2009年09月26日]
【海外】20国集团承诺扩大发展中国家在世行的表决权  
[2009年09月26日]
【海外】胡锦涛在20国集团第三次金融峰会发表重要讲话  
[2009年09月26日]
【海外】法国军方称两架战斗机坠毁可能是相撞所致  
[2009年09月26日]
【政经】香港现第20例“甲流”死亡病例  
[2009年09月26日]
【产业】新加坡今年前8月制造业产值同比降6.7%  
[2009年09月25日]
【海外】俄罗斯向朝鲜提供粮食援助  
[2009年09月25日]
【产业】中国开始对手机网站进行集中清理整治  
[2009年09月25日]
【金融】港股微跌0.13%　收报21024点  
[2009年09月25日]
【产业】全国汽车整车及零部件出口持续下降  
[2009年09月25日]
【政经】甲型H1N1成香港主流流感　  
[2009年09月25日]
【产业】日产汽车拟调整部分车型全球生产布局  
[2009年09月25日]
【海外】5名美军士兵在阿富汗南部遇袭身亡  
[2009年09月25日]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2009年09月25日]
【政经】重庆人民法院副院长涉嫌巨额贿赂被免职  
[2009年09月25日]
【政经】浙江撤销二人省政协委员资格  
[2009年09月25日]
【政经】乌市公诉“7·5”事件六起案件  
[2009年09月25日]
【金融】菲律宾第二大银行宣布首开人民币业务  
[2009年09月25日]
【金融】沪深B股走势分化深证B指逆势微涨  
[2009年09月25日]
【金融】25日中小板指数下跌0.38%  
[2009年09月25日]
【金融】沪深股市缩量回调  
[2009年09月25日]
【海外】以色列前总理涉腐案开审  
[2009年09月25日]
【政经】台将大规模为民众免费接种流感疫苗  
[2009年09月25日]
【政经】重庆市公安局副局长彭长健等人被批捕  
[2009年09月25日]
【金融】东京股市日经股指下跌2.64%  
[2009年09月25日]
【金融】台北股市上涨21点  
[2009年09月25日]
【金融】25日日经股指跌2.64%  
[2009年09月25日]
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