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即时要闻
【金融】芝加哥农产品期货涨跌不一  
[2009年09月18日]
【海外】美副总统拜登访问伊拉克  
[2009年09月18日]
【海外】克罗地亚总理希望克2011年加入欧盟  
[2009年09月18日]
【金融】IMF首席经济学家认为世界经济开始复苏  
[2009年09月18日]
【金融】欧盟首脑会议敦促匹兹堡峰会继续刺激经济  
[2009年09月18日]
【海外】美防长称美未来还将在东欧部署反导系统  
[2009年09月18日]
【海外】美放弃在东欧设立导弹防御基地计划  
[2009年09月18日]
【产业】瑞典宜家集团盈利再创新高  
[2009年09月18日]
【金融】17日伦敦股市继续收高  
[2009年09月18日]
【金融】17日纽约股市小幅回落  
[2009年09月18日]
【金融】17日纽约黄金期货价格小幅回落  
[2009年09月18日]
【产业】17日国际油价17日小幅回落  
[2009年09月18日]
【金融】17日纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年09月18日]
【海外】美国将调整东欧导弹防御基地建设  
[2009年09月17日]
【海外】俄肯定美重审反导系统行为  
[2009年09月17日]
【政经】香港成立检测和认证局  
[2009年09月17日]
【海外】日本地价创五年最大跌幅  
[2009年09月17日]
【产业】黑龙江多多药业双黄连注射液被叫停  
[2009年09月17日]
【金融】深交所成立指数专家委员会  
[2009年09月17日]
【政经】乌鲁木齐公开宣判针刺群众案  
[2009年09月17日]
【产业】首批七家企业拿到创业板通行证  
[2009年09月17日]
【政经】绍兴环保局原副局长涉嫌受贿被起诉  
[2009年09月17日]
【金融】亚太主要股市普遍上涨  
[2009年09月17日]
【政经】王岐山会见美国客人  
[2009年09月17日]
【政经】杨洁篪与英国外交大臣通话  
[2009年09月17日]
【金融】在港发行人民币国债零售将不少于20亿元  
[2009年09月17日]
【海外】卡尔扎伊否认大选大规模舞弊  
[2009年09月17日]
【金融】首批上会的创业板企业均通过审核  
[2009年09月17日]
【金融】17日港股涨1.71%  
[2009年09月17日]
【政经】外交部：中方尊重阿富汗人民的选择  
[2009年09月17日]
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