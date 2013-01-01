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即时要闻
【金融】基金新增开户数背离股票走势跌至54367户  
[2009年09月16日]
【金融】巴黎股市再创年内新高  
[2009年09月16日]
【金融】《福布斯》发布中国基金排行榜 65只基金榜上有名  
[2009年09月16日]
【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走高3个基点  
[2009年09月16日]
【海外】美国发布《2009年国家情报战略》报告  
[2009年09月16日]
【海外】美国首度正式公开年度情报开支总额  
[2009年09月16日]
【产业】美经济学家：轮胎特保案完全是保护主义  
[2009年09月16日]
【海外】立陶宛议长被免职  
[2009年09月16日]
【海外】美军高官称需要继续向阿富汗增兵  
[2009年09月16日]
【海外】梅德韦杰夫不排除2012年再次竞选总统  
[2009年09月16日]
【海外】伯南克称美国经济衰退很可能已经结束  
[2009年09月16日]
【海外】鸠山说已确定日本新内阁人选  
[2009年09月16日]
【海外】阿巴斯坚持以色列停止定居点扩张才能重启和谈  
[2009年09月16日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一  
[2009年09月16日]
【金融】纽约股市三大指数创年内新高  
[2009年09月16日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅上涨  
[2009年09月16日]
【金融】国际油价15日反弹至每桶70美元之上  
[2009年09月16日]
【金融】15日伦敦股市小幅收高  
[2009年09月16日]
【海外】第64届联合国大会开幕  
[2009年09月16日]
【金融】美元对主要货币涨跌不一  
[2009年09月16日]
【产业】中国企业家形象调查启动  
[2009年09月15日]
【政经】新疆开展“甲流”疫苗应急接种  
[2009年09月15日]
【产业】上海虹桥枢纽将明年运营  
[2009年09月15日]
【政经】北京打造东北亚临空经济中心  
[2009年09月15日]
【政经】周永康祝贺国际法哲学与社会哲学大会  
[2009年09月15日]
【海外】俄罗斯与南奥塞梯等签署军事合作协议  
[2009年09月15日]
【金融】15日上海期金延续下挫  
[2009年09月15日]
【政经】首都部分地区今起实施禁飞  
[2009年09月15日]
【政经】国家统计局：农民工就业好转  
[2009年09月15日]
【产业】现货金银延续震荡  
[2009年09月15日]
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