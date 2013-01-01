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即时要闻
【金融】亚太主要股市涨跌互见  
[2009年09月15日]
【政经】上海产“甲流”疫苗获生产批号  
[2009年09月15日]
【产业】戴姆勒召回部分进口乘用车  
[2009年09月15日]
【金融】15日香港恒指跌0.31%  
[2009年09月15日]
【政经】商务部：8月国内市场销售增长提速  
[2009年09月15日]
【金融】15日中小板指数上升1.28%  
[2009年09月15日]
【金融】15日沪深B股涨跌互现  
[2009年09月15日]
【金融】15日沪深股市走出“三连阳”  
[2009年09月15日]
【政经】前八月中国铁路货运总发货量同比降2.9%  
[2009年09月15日]
【金融】15日日经股指涨0.15%  
[2009年09月15日]
【产业】美业界反对对中国轮胎实施特保  
[2009年09月15日]
【金融】15日台北股市上涨89点  
[2009年09月15日]
【海外】美禽肉行业指责美政府挑起对华贸易争端  
[2009年09月15日]
【政经】司法部原部长蔡诚逝世  
[2009年09月15日]
【海外】世贸组织召开闭门会 多哈回合谈判艰难重启  
[2009年09月15日]
【政经】吉林梅河口“9·6”重大火灾原因查明  
[2009年09月15日]
【金融】15日人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2009年09月15日]
【政经】中国递交《核材料实物保护公约》修订案批准书  
[2009年09月15日]
【金融】芝加哥农产品期货涨跌互现  
[2009年09月15日]
【金融】伦敦股市14日微幅收高  
[2009年09月15日]
【海外】德国发生燃油泄漏事故  
[2009年09月15日]
【金融】奥巴马呼吁金融机构与政府合作完成金融监管改革  
[2009年09月15日]
【海外】美宣布将继续对古巴实行贸易禁运  
[2009年09月15日]
【金融】萨科齐要求匹兹堡峰会就限制银行薪酬等问题作出决定   
[2009年09月15日]
【海外】美中经贸投资合作论坛在芝加哥举行  
[2009年09月15日]
【金融】国际油价14日继续下跌   
[2009年09月15日]
【海外】美调查人员称使馆保安丑闻危及美对阿政策  
[2009年09月15日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
[2009年09月15日]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一   
[2009年09月15日]
【金融】纽约股市小幅收高  
[2009年09月15日]
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