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即时要闻
【政经】三天来内地新增近1600例“甲流”病例  
[2009年09月14日]
【海外】欧元区7月工业生产环比下滑0.3%  
[2009年09月14日]
【金融】安信农险和恒安标准人寿因违法违规受罚  
[2009年09月14日]
【政经】三峡175米试验性蓄水15日凌晨启动  
[2009年09月14日]
【金融】上海期金再度震荡  
[2009年09月14日]
【海外】美国和伊朗专家在芬兰共商环境问题  
[2009年09月14日]
【产业】钟山：将助轮胎特保涉案企业渡难关  
[2009年09月14日]
【政经】乌鲁木齐中小学全部复课  
[2009年09月14日]
【产业】中方就轮胎特保案要求与美方进行磋商  
[2009年09月14日]
【政经】胡锦涛主席任免驻外大使  
[2009年09月14日]
【金融】港8月外汇基金境外资产达16399亿港元  
[2009年09月14日]
【海外】伊朗同意同六国进行会谈  
[2009年09月14日]
【政经】罗中两军举行联合训练  
[2009年09月14日]
【海外】巴踩踏事件致18名妇幼死亡  
[2009年09月14日]
【政经】经叔平逝世  
[2009年09月14日]
【金融】14日亚太地区主要股市普跌  
[2009年09月14日]
【金融】14日香港恒指跌1.08%  
[2009年09月14日]
【海外】新加坡出台措施抑制楼市过热  
[2009年09月14日]
【政经】陈水扁被民进党除名  
[2009年09月14日]
【金融】沪深B指维持上行走势　  
[2009年09月14日]
【金融】14日认购权证多报升  
[2009年09月14日]
【金融】14日上证综指收复3000点  
[2009年09月14日]
【金融】8月中国企业商品价格环比升0.7%  
[2009年09月14日]
【金融】交行向中航提供150亿元授信支持  
[2009年09月14日]
【政经】黑一高校发生聚集性“甲流”病例  
[2009年09月14日]
【金融】台北股市下跌80点  
[2009年09月14日]
【金融】东京股市日经股指大跌2.32％  
[2009年09月14日]
【产业】北京新建住宅价格环比连续6个月走高  
[2009年09月14日]
【海外】首届八国集团与新兴国家议长峰会举行  
[2009年09月14日]
【产业】巴西电力公司拟斥巨资开发秘鲁水电资源  
[2009年09月14日]
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