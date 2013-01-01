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即时要闻
【政经】粤出台政策采购自主创新产品  
[2009年09月09日]
【金融】9日人民币对美元汇率走升  
[2009年09月09日]
【海外】美国国务院制裁朝鲜两家实体  
[2009年09月09日]
【海外】美7月消费信贷创34年最大降幅  
[2009年09月09日]
【产业】国际油价8日上涨  
[2009年09月09日]
【金融】8日伦敦股市继续收高  
[2009年09月09日]
【金融】8日纽约黄金期货价格上涨  
[2009年09月09日]
【金融】8日纽约股市上扬  
[2009年09月09日]
【金融】8日纽约汇市美元下跌  
[2009年09月09日]
【金融】8日LME金属期货价格普涨  
[2009年09月09日]
【政经】基本医疗保障制度已基本覆盖城乡居民  
[2009年09月08日]
【政经】世界经济论坛：中国竞争力排名继续上升  
[2009年09月08日]
【海外】俄美总统将讨论削减进攻性战略武器条约谈判  
[2009年09月08日]
【海外】默克尔：将彻查油罐车在阿遭空袭事件  
[2009年09月08日]
【政经】中国已发生128起“甲流”聚集性发病  
[2009年09月08日]
【政经】长江铜陵段发生沉船事故致2死18人失踪  
[2009年09月08日]
【金融】国际黄金期货价格冲破1000美元  
[2009年09月08日]
【产业】德比斯瓦纳今年计划产1700万克拉钻石  
[2009年09月08日]
【政经】乌市检察机关起诉第二批针刺案犯罪嫌疑人  
[2009年09月08日]
【海外】德7月出口额环比上升2.3％  
[2009年09月08日]
【金融】港股升2.14％ 收报21069点  
[2009年09月08日]
【政经】中国将确定12个公立医院改革试点城市  
[2009年09月08日]
【金融】银监会发布《商业银行声誉风险管理指引》  
[2009年09月08日]
【政经】药监局：药品注册管理法规体系初步形成  
[2009年09月08日]
【政经】“9·8”瓦斯爆炸初步定为违法违规生产  
[2009年09月08日]
【金融】沪深B指涨幅双双超过1％  
[2009年09月08日]
【金融】现货金银再创新高  
[2009年09月08日]
【金融】上海期金再创新高  
[2009年09月08日]
【海外】报告称瑞士已超美国成最具竞争力经济体  
[2009年09月08日]
【金融】8日认购权证多报升　中信国安权证领涨  
[2009年09月08日]
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