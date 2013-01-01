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即时要闻
【金融】8日中小板指数上升2.07％  
[2009年09月08日]
【金融】上证综指重返2900点  
[2009年09月08日]
【政经】台“甲流”疫情呈上升趋势  
[2009年09月08日]
【金融】8日东京日经股指涨0.7%  
[2009年09月08日]
【金融】8日台股涨1.23%  
[2009年09月08日]
【海外】韩国要求朝鲜就开闸放水事件道歉  
[2009年09月08日]
【金融】60亿元国债将在港发行  
[2009年09月08日]
【政经】台现第八例“甲流”死亡病例  
[2009年09月08日]
【金融】8日早盘沪指收盘涨0.20%  
[2009年09月08日]
【海外】格鲁吉亚中部地区发生地震  
[2009年09月08日]
【海外】日本经常项目盈余7月同比降19.4%  
[2009年09月08日]
【金融】8日人民币对美元汇率小幅走升  
[2009年09月08日]
【产业】中国二手车市场出现环比下滑  
[2009年09月08日]
【产业】吉百利拒绝卡夫收购要约  
[2009年09月08日]
【金融】7日LME金属期货价格普涨  
[2009年09月08日]
【海外】巴罗佐提出欧盟十年发展重点  
[2009年09月08日]
【海外】奥巴马号召共同提高就业率  
[2009年09月08日]
【产业】欧佩克周油价再度下降  
[2009年09月08日]
【金融】7日伦敦股市收高  
[2009年09月08日]
【产业】哈萨克斯坦决定暂时禁止燃油出口  
[2009年09月07日]
【政经】内地累计报告5592例“甲流”确诊病例  
[2009年09月07日]
【金融】财政部：严格控制货币性资金对外投资  
[2009年09月07日]
【政经】港澳“甲流”确诊病例分别达14363例和1352例  
[2009年09月07日]
【产业】中国海油总公司重组山东海化集团  
[2009年09月07日]
【产业】科威特最大电信运营商将出售46％股份  
[2009年09月07日]
【金融】港8月外汇储备达2233亿美元位  
[2009年09月07日]
【海外】日民主党干部会同意小泽一郎任新干事长  
[2009年09月07日]
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2009年09月07日]
【政经】北京工商部门颁发首批《食品流通许可证》  
[2009年09月07日]
【金融】新加坡宣布增加在IMF的资源贡献  
[2009年09月07日]
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