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即时要闻
【产业】北京市场食用油销量增加价格下降  
[2009年09月07日]
【政经】台湾行政院长刘兆玄请辞获准  
[2009年09月07日]
【金融】汇丰在港发行人民币定息债券获超额认购  
[2009年09月07日]
【金融】港股涨1.53％　收报20629点  
[2009年09月07日]
【金融】7日上海期金价格创17个月新高  
[2009年09月07日]
【金融】沪深B股小幅上行  
[2009年09月07日]
【金融】7日认购权证成交减幅超一成  
[2009年09月07日]
【政经】国务院关于开展新农保试点指导意见  
[2009年09月07日]
【产业】今年车市无淡季8月销量再超百万  
[2009年09月07日]
【海外】日美确认美朝对话应在六方会谈框架内举行  
[2009年09月07日]
【海外】鸠山称将坚持更高中期减排目标  
[2009年09月07日]
【产业】东航增发70亿元人民币议案获通过  
[2009年09月07日]
【政经】全国上周较大和重大事故致153人死亡或失踪  
[2009年09月07日]
【金融】沪深股市双双实现“五连阳”  
[2009年09月07日]
【金融】樊纲：危机过后世界经济将现五大趋势  
[2009年09月07日]
【海外】加拿大失业人口增加50万  
[2009年09月07日]
【政经】包头规划局原副局因滥用职权、受贿获刑8年  
[2009年09月07日]
【金融】7日日经股指涨1.31%  
[2009年09月07日]
【金融】7日台股涨0.99%  
[2009年09月07日]
【金融】川润股份拟定向增发募资  
[2009年09月07日]
【金融】汇丰竞购ING私人银行业务  
[2009年09月07日]
【金融】8月日本外汇储备创历史新高  
[2009年09月07日]
【金融】7日早盘沪指涨1.60%  
[2009年09月07日]
【产业】欧佩克可能维持原油日产限额  
[2009年09月07日]
【金融】第一期国家电网债9日起发行  
[2009年09月07日]
【金融】人民币对美元汇率走升5个基点  
[2009年09月07日]
【海外】美国称也门是其反恐合作伙伴  
[2009年09月07日]
【政经】第五届海峡旅游博览会在厦门开幕  
[2009年09月06日]
【政经】乐山一中学确诊十例“甲流”　  
[2009年09月06日]
【政经】青岛理工大学“甲流”病例增至42例  
[2009年09月06日]
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