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    ·【金融】纽约黄金期货冲高回落2008年11月11日
    ·【金融】纽约股市三大股指均收低2008年11月11日
    ·【金融】美元对主要货币汇率涨跌不一2008年11月11日
    ·【产业】国际油价反弹2008年11月11日
    ·【金融】伦敦股市上涨2008年11月11日
    ·【海外】瑞法两架小型飞机空中相撞2008年11月11日
    ·【政经】贾庆林在浙江调研2008年11月10日
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    ·【产业】香港商品出口量升0.1%2008年11月10日
    ·【金融】我国银行资产总量超过50万亿2008年11月10日
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