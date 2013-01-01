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即时要闻
【金融】2日港股跌1.76%  
[2009年09月02日]
【金融】2日沪深B股涨跌互现  
[2009年09月02日]
【金融】2日认购权证成交减一成以上  
[2009年09月02日]
【金融】香港首批两年期政府债券  
[2009年09月02日]
【海外】希腊雅典证券交易所外发生爆炸  
[2009年09月02日]
【金融】2日台股涨0.28%  
[2009年09月02日]
【金融】东京股市日经股指下跌2.37％  
[2009年09月02日]
【产业】法国家印刷公司陷海外商业贿赂丑闻  
[2009年09月02日]
【金融】韩外汇储备升至13个月新高  
[2009年09月02日]
【金融】德国斥资100亿欧元遏制信贷紧缩  
[2009年09月02日]
【海外】澳今年第二季度经济增长0.6％  
[2009年09月02日]
【产业】中国驻欧盟大使敦促欧盟克制反倾销  
[2009年09月02日]
【海外】德国8月份失业人数意外下降  
[2009年09月02日]
【产业】美国8月份汽车销量大增  
[2009年09月02日]
【金融】美国两大银行欲归还政府援助  
[2009年09月02日]
【金融】人民币对美元汇率中间价回落8基点  
[2009年09月02日]
【金融】芝加哥大豆期货继续大跌  
[2009年09月02日]
【海外】纽约宣布防控“甲流”计划  
[2009年09月02日]
【金融】1日LME金属期货价格普跌  
[2009年09月02日]
【海外】巴西、印度和南非承诺将推动三边贸易   
[2009年09月02日]
【海外】奥巴马称美经济正复苏  
[2009年09月02日]
【产业】德零售业销售额7月份环比上升0.7％  
[2009年09月02日]
【金融】纽约黄金期货价格小幅上涨  
[2009年09月02日]
【金融】1日伦敦股市收低  
[2009年09月02日]
【金融】金融股跳水导致纽约股市遭重挫  
[2009年09月02日]
【金融】1日纽约汇市美元上涨  
[2009年09月02日]
【金融】国际油价1日继续下跌  
[2009年09月02日]
【产业】德钢铁经济联合会：明年德钢铁将重现增长  
[2009年09月02日]
【海外】欧元区7月失业率创10年来新高  
[2009年09月02日]
【产业】中东欧最大廉价航空公司破产  
[2009年09月02日]
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