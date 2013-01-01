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即时要闻
【金融】保监会要求严打车险假赔  
[2009年09月01日]
【产业】海航与中移动签署战略合作协议  
[2009年09月01日]
【产业】PMI连续六月高于临界点  
[2009年09月01日]
【政经】黄河鄂尔多斯段防洪工程开工  
[2009年09月01日]
【政经】药监局再曝光15家假药违法网站  
[2009年09月01日]
【政经】猪肉价格连涨80天  
[2009年09月01日]
【金融】1日香港恒生指数升0.75%  
[2009年09月01日]
【产业】发改委上调汽柴油价  
[2009年09月01日]
【政经】温家宝会见世行行长佐利克  
[2009年09月01日]
【政经】上周国内农产品价格小幅上涨  
[2009年09月01日]
【金融】1日亚太股市多数上涨  
[2009年09月01日]
【政经】温家宝称不改变政策方向  
[2009年09月01日]
【金融】上周末持仓A股账户数首破5000万户  
[2009年09月01日]
【政经】外交部：中方巡逻不会越境  
[2009年09月01日]
【金融】1日上期金小幅收跌  
[2009年09月01日]
【金融】1日国内现货金银多数收高  
[2009年09月01日]
【海外】IMF和世行将在伊斯坦布尔举行年会  
[2009年09月01日]
【金融】1日认购权证升跌各占一半  
[2009年09月01日]
【政经】8月中国PMI指数升至54%  
[2009年09月01日]
【金融】1日沪深B股涨跌互现  
[2009年09月01日]
【金融】1日沪深股市小幅反弹  
[2009年09月01日]
【金融】东京股市日经股指上涨0.36％  
[2009年09月01日]
【金融】台北股市大涨193点  
[2009年09月01日]
【产业】芬兰房贷利率降至历史最低点  
[2009年09月01日]
【金融】法兴业银行欺诈案主角明年将单独受审  
[2009年09月01日]
【产业】美国迪士尼以40亿美元收购“蜘蛛侠”  
[2009年09月01日]
【海外】韩国8月份贸易顺差大幅减少  
[2009年09月01日]
【海外】欧盟努力实现器官捐献和移植的规范化  
[2009年09月01日]
【产业】上周全国成交土地面积环比增379％  
[2009年09月01日]
【金融】瑞士收到美涉及瑞银客户信息行政协助请求  
[2009年09月01日]
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